صحيفة بريطانية تصف بلوغ ريباكينا نهائي ويمبلدون بأنه "كابوس" للبطولة

وصفت صحيفة "Express" البريطانية، تأهل اللاعبة الروسية يلينا ريباكينا، التي تمثل كازاخستان، إلى نهائي بطولة ويمبلدون ثالثة البطولات الأربع الكبرى، ، بأنه "كابوس" البطولة.

وجاء في تقرير لـ""Express" أن "الفريق الروسي يعتبر صعود يلينا ريباكينا المولودة في موسكو إلى نهائي بطولة ويمبلدون لفردي السيدات على أنه نجاح لهم، على الرغم من حظر البطولة على اللاعبين الذين يمثلون هذا البلد".

وعنوت الصحيفة المقال بأن ريباكينا هو "كابوس ويمبلدون".

وأعلن منظمو بطولة ويمبلدون للتنس، في الـ20 من أبريل الماضي، حرمان لاعبات ولاعبي التنس الروس والبيلاروس من المشاركة في البطولة التي تقام ما بين 27 يونيو و10 يوليو 2022، بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وفجرت اللاعبة الكازاخية مفاجأة كبيرة، بتأهلها لأول مرة إلى نهائي إحدى البطولات الكبرى، على حساب الرومانية سيمونا هاليب بطلة "ويمبلدون 2019"، إثر فوزها عليها بمجموعتين من دون رد، وبنتيجة واحدة: (6-3) و(6-3) في المباراة التي جرت بينهما يوم الخميس، واستغرقت ساعة واحدة و15 دقيقة.

وتلعب يلينا ريباكينا في المباراة النهائية لبطولة ويمبلدون، اليوم السبت، مع النجمة التونسية أنس جابر، التي صعدت بدورها لأول مرة في تاريخها إلى نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام"، عقب تغلبها على الألمانية تاتيانا ماريا، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (6-2) و(3-6) و(6-1) في اللقاء بينهما يوم الخميس أيضا، استغرق ساعة واحدة و43 دقيقة.

ومثلت يلينا ريباكينا (23 عاما) روسيا حتى عام 2018، وفي وقت لاحق، غيرت جنسيتها الرياضية لتمثل كازاخستان.

المصدر: "russian.rt.com"