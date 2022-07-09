"وزيرة السعادة" أنس تفسد أفراح تونس بالعيد.. فيديو

أهدرت النجمة التونسية، أنس جابر، فرصة الفوز بأول بطولة كبرى في مسيرتها الاحترافية، بعد خسارتها في المباراة النهائية لبطولة ويمبلدون للتنس ثالثة البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام".

وخسرت أنس جابر المصنفة ثالثة في البطولة، أمام اللاعبة الكازاخية يلينا ريباكينا المصنفة 17، بمجموعة مقابل مجموعتين، تفاصيلها كالتالي: (6-3) و(2-6) و(2-6) في المباراة التي جرت بينهما اليوم السبت، واستغرقت ساعة واحدة و43 دقيقة.

Ons Jabeur and Elena Rybakina arrive on Centre Court for the biggest match of their lives...



The Ladies' Singles final awaits.#Wimbledon | #CentreCourt100pic.twitter.com/D4qdxjMl3m — Wimbledon (@Wimbledon) July 9, 2022

ونجحت يلينا ريباكينا (23 عاما) بذلك في التتويج بلقب بطولة ويمبلدون لأول مرة في تاريخها، وهو الأولى لها على الإطلاق ضمن سلسلة البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام"، وحصلت على جائزة مالية قدرها مليونين جنيه إسترليني.

Elena Rybakina rises to the occasion ✨



In its centenary year, Centre Court crowns a new Ladies’ Singles champion#Wimbledon | #CentreCourt100pic.twitter.com/Wabfr0GTdS — Wimbledon (@Wimbledon) July 9, 2022

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في المقابل، أصبحت أنس جابر (28 عاما) أول لاعبة عربية وإفريقية تبلغ نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام"، ولكنها أخفقت في الفوز بلقب البطولة وتقديم هدية لتونس في الاحتفال بعيد الأضحى.

المصدر: RT