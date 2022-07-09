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"وزيرة السعادة" أنس تفسد أفراح تونس بالعيد.. فيديو

الرياضة

AP Kirsty Wigglesworth
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أهدرت النجمة التونسية، أنس جابر، فرصة الفوز بأول بطولة كبرى في مسيرتها الاحترافية، بعد خسارتها في المباراة النهائية لبطولة ويمبلدون للتنس ثالثة البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام".

وخسرت أنس جابر المصنفة ثالثة في البطولة، أمام اللاعبة الكازاخية يلينا ريباكينا المصنفة 17، بمجموعة مقابل مجموعتين، تفاصيلها كالتالي: (6-3) و(2-6) و(2-6) في المباراة التي جرت بينهما اليوم السبت، واستغرقت ساعة واحدة و43 دقيقة.

ونجحت يلينا ريباكينا (23 عاما) بذلك في التتويج بلقب بطولة ويمبلدون لأول مرة في تاريخها، وهو الأولى لها على الإطلاق ضمن سلسلة البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام"، وحصلت على جائزة مالية قدرها مليونين جنيه إسترليني.

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في المقابل، أصبحت أنس جابر (28 عاما) أول لاعبة عربية وإفريقية تبلغ نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام"، ولكنها أخفقت في الفوز بلقب البطولة وتقديم هدية لتونس في الاحتفال بعيد الأضحى.

المصدر: RT 

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