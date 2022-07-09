"وزيرة السعادة" أنس تفسد أفراح تونس بالعيد.. فيديو
أهدرت النجمة التونسية، أنس جابر، فرصة الفوز بأول بطولة كبرى في مسيرتها الاحترافية، بعد خسارتها في المباراة النهائية لبطولة ويمبلدون للتنس ثالثة البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام".
وخسرت أنس جابر المصنفة ثالثة في البطولة، أمام اللاعبة الكازاخية يلينا ريباكينا المصنفة 17، بمجموعة مقابل مجموعتين، تفاصيلها كالتالي: (6-3) و(2-6) و(2-6) في المباراة التي جرت بينهما اليوم السبت، واستغرقت ساعة واحدة و43 دقيقة.
Ons Jabeur and Elena Rybakina arrive on Centre Court for the biggest match of their lives...— Wimbledon (@Wimbledon) July 9, 2022
The Ladies' Singles final awaits.#Wimbledon | #CentreCourt100pic.twitter.com/D4qdxjMl3m
The moment Elena Rybakina became a Wimbledon champion 👏 #Wimbledon | #CentreCourt100pic.twitter.com/gVCU9oqxx5— Wimbledon (@Wimbledon) July 9, 2022
ونجحت يلينا ريباكينا (23 عاما) بذلك في التتويج بلقب بطولة ويمبلدون لأول مرة في تاريخها، وهو الأولى لها على الإطلاق ضمن سلسلة البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام"، وحصلت على جائزة مالية قدرها مليونين جنيه إسترليني.
Forever part of Wimbledon history.#Wimbledon | #CentreCourt100pic.twitter.com/e9nDLrstli— Wimbledon (@Wimbledon) July 9, 2022
Elena Rybakina rises to the occasion ✨— Wimbledon (@Wimbledon) July 9, 2022
In its centenary year, Centre Court crowns a new Ladies’ Singles champion#Wimbledon | #CentreCourt100pic.twitter.com/Wabfr0GTdS
"I've never felt something like this"— Wimbledon (@Wimbledon) July 9, 2022
Believe it, Elena - you're a Wimbledon champion 🏆#Wimbledon | #CentreCourt100pic.twitter.com/2p4wPqwxLr
في المقابل، أصبحت أنس جابر (28 عاما) أول لاعبة عربية وإفريقية تبلغ نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام"، ولكنها أخفقت في الفوز بلقب البطولة وتقديم هدية لتونس في الاحتفال بعيد الأضحى.
المصدر: RT