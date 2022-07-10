دجوكوفيتش يقهر "المشاكس" كيريوس ويتوج ببطولة ويمبلدون (فيديو)

توج الصربي نوفاك دجوكوفيتش بلقب بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى للتنس، والبالغة جوائزها أكثر من 40 مليون جنيه إسترليني، على حساب الأسترالي "المشاكس" نيك كيريوس.

وتمكن دجوكوفيتش من قبل تأخره بمجموعة إلى فوز على الأسترالي "المشاكس" نيك كيريوس، المصنف 40 عالميا، بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (4-6) و(6-3) و(6-4) و(7-6) في المباراة النهائية التي جرت بينهما اليوم الأحد، واستغرقت ثلاث ساعات و15 دقيقة.

A champion's interview which had a bit of everything 😀



Hear from @DjokerNole, after collecting yet another Wimbledon title#Wimbledon | #CentreCourt100pic.twitter.com/v7sqCl7VPD — Wimbledon (@Wimbledon) July 10, 2022

وتوج نوفاك دجوكوفيتش (35 عاما) باللقب الرابع على التوالي والسابع له في ويمبلدون، التي تقام مبارياتها على الملاعب العشبية، واللقب الحادي والعشرين ضمن البطولات الأربع الكبرى في النهائي رقم 32 في بطولات الـ"غراند سلام"، مقلصا الفارق إلى لقب واحد بينه وبين النجم الإسباني رافائيل نادال حامل الرقم القياسي.

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كما حصل نوفاك دجوكوفيتش على جائزة مالية كبيرة بقيمة مليوني جنيه إسترليني، ولكنه سيتراجع إلى المركز السابع في التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين الصي سيصدر غدا الاثنين، بسبب عدم احتساب نقاط بطولة ويمبلدون لغياب اللاعبات واللاعبين من روسيا وبيلاروس.

في المقابل، أخفق نيك كيريوس (27 عاما) الذي بلغ نهائي بطولة ويمبلدون لأول مرة في تاريخه، بعد انسحاب منافسه نادال من الدور قبل النهائي للبطولة، بسبب إصابة في البطن، أخفق في الفوز بأول لقب له في إحدى البطولات الأربع الكبرى للتنس، حتى الآن في مسيرته الاحترافية.

المصدر: RT