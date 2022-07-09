أنس حابر: ريباكينا سرقت لقبي.. أتمنى عيدا مباركا للمسلمين في جميع أنحاء العالم

عبرت النجمة التونسية، أنس جابر، عن حزنها الكبير لخسارتها لقب بطولة ويمبلدون للتنس، ثالثة البطولات الأربع الكبرى للتنس، اليوم السبت، إثر هزيمتها على يد الكازاخية يلينا ريباكينا.

وقالت أنس بعد نهاية المباراة النهائية: "ريباكينا سرقت لقبي لكن لا بأس. أحب هذه البطولة كثيرا. أشعر بالحزن حقا، لكن هذا هو التنس. هناك فائز واحد فقط. شكرا للدعم الذي وجدته من فريقي الذي قمت معه بعمل كبير، ولولاهم لما وصلت إلى هذه المرحلة".

وأضافت: "أحاول أن أكون مصدر إلهام للجميع.. أشكر الجمهور على تشجيعه على امتداد أسبوعين. أتمنى عيدا مباركا للمسلمين في جميع أنحاء العالم".

في المقابل، أشادت يلينا ريباكينا، بالنجمة التونسية، بقولها: "أريد أن أهنئها على المباراة الرائعة وكل ما حققته. إنه لأمر مدهش. أعتقد أنها مصدر إلهام ليس فقط للشباب ولكن للجميع".

وأضافت: "كنت تحت ضغط كبير. أشكر الجمهور على تشجيعه. كانت مباراة جيدة . لم أتوقع رفع اللقب. أنا سعيدة جدا. أشكر كامل فريقي وعائلتي. شكرا ويمبلدون".

يذكر أن أنس جابر (28 عاما) أول لاعبة عربية وإفريقية تبلغ نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام".

كما بلغت يلينا ريباكينا (23 عاما) لأول مرة في تاريخها نهائي بطولة ويمبلدون، وهو اللقب الأول لها على الإطلاق ضمن سلسلة البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام"، حتى الآن في مسيرتها الاحترافية

المصدر: وكالات