أنس جابر تخسر حضور "أهم مشجعين" في نهائي ويمبلدون 2022

تخوض النجمة التونسية، أنس جابر، اليوم السبت، مباراة تاريخية في نهائي بطولة ويمبلدون 2022 للتنس، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، والبالغ مجموع جوائزها أكثر من 40 مليون جنيه إسترليني.

وانحصر لقب بطولة "ويمبلدون 2022" للتنس، بين أنس جابر و اللاعبة الكازاخية يلينا ريباكينا، وتأهلت اللاعبتان لأول مرة في تاريخهما إلى نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى.

وتأمل أنس جابر أن تكون أول لاعبة عربية وإفريقية تفوز بلقب في إحدى البطولات الكبرى لـ"غراند سلام".

وأبدت أنس جابر أسفها لغياب والديها عن متابعة المباراة النهائية لبطولة ويمبلدون بسبب افتقادهما تأشيرات دخول إلى بريطانيا.

ونقلت وسائل إعلام محلية في تونس عن كمال دقيش، وزير الرياضة والشباب بتونس إنه سيحضر المباراة، لكن أنس لن تحظى بدعم كامل أفراد عائلتها في ويمبلدون.

وقالت في تصريح لموقع "بي بي سي سبورت": "يخطط أخي حاتم للمجيء من تونس، وآمل أن يكون هنا في الموعد، لكن للأسف باقي أفراد عائلتي لا يملكون تأشيرات. سيكون الأمر صعبا عليهم، لكنهم سيشجعونني من تونس".

وتابعت نجمة التنس: "والداي سميرة ورضا، وأختي ياسمين، لا يستطيعون المجيء إلى لندن، لكن سيكون من الرائع أن يكون أخي حاتم، وربما صهري أيضا هنا. الآن أتمنى أن يكون يوم سبت رائعا".

وتحظى مباريات جابر بمتابعة جماهيرية واسعة في تونس حيث تلقب بـ"وزيرة السعادة". وقال وزير الشباب والرياضة إن "استقبالا شعبيا سينظم على شرف جابر لدى عودتها إلى الوطن".

وقالت أنس: "سمعت أن الاحتفالات في الوطن بعد فوزي في نصف النهائي كانت مجنونة، وستكون أكثر جنونا إذا فزت يوم السبت.أحب أن أرى سعادة التونسيين، رغم أنها لحظة صعبة بالنسبة لهم".

المصدر: وسائل إعلام