 
مباشر
عاجل
روسيا تستخدم حق الفيتو ضد مشروع قرار بشأن تمديد آلية نقل المساعدات إلى سوريا

دجوكوفيتش يضرب موعدا مع "المشاكس" كيريوس في نهائي ويمبلدون (فيديو)

الرياضة

دجوكوفيتش يضرب موعدا مع
AP Gerald Herbert
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/te00

بلغ الصربي نوفاك دجوكوفيتش المباراة النهائية لبطولة ويمبلدون للتنس، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، والبالغة جوائزها أكثر من 40 مليون جنيه إسترليني، وتقام على الملاعب العشبية.

وتمكن دجوكوفيتش من قبل تأخره بمجموعة أمام صاحب الأرض البريطاني كاميرون نوري المصنف تاسعا في البطولة، إلى فوز بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (2-6) و(6-3) و(6-2) و(6-4) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الجمعة.

وضرب العملاق الصربي، المصنف الأول في البطولة، موعدا في النهائي مع الأسترالي "المشاكس" نيك كيريوس، المصنف 40 عالميا، الذي بلغ أول نهائي لإحدى البطولات الكبرى، مستفيدا من انسحاب منافسه النجم الإسباني رافائيل نادال من مواجهة الدور قبل النهائي، لمعاناته من إصابة في عضلة البطن.

ويبحث نوفاك دجوكوفيتش (35 عاما) الذي حقق انتصاره الـ27 على التوالي على ملاعب ويمبلدون العشبية، عن اللقب الرابع على التوالي والسابع له في ويمبلدون، واللقب الحادي والعشرين ضمن البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام"، لتقليص الفارق إلى لقب واحد عن الرقم القياسي للنجم رافائيل نادال.

المصدر: RT 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا