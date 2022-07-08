دجوكوفيتش يضرب موعدا مع "المشاكس" كيريوس في نهائي ويمبلدون (فيديو)

بلغ الصربي نوفاك دجوكوفيتش المباراة النهائية لبطولة ويمبلدون للتنس، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، والبالغة جوائزها أكثر من 40 مليون جنيه إسترليني، وتقام على الملاعب العشبية.

وتمكن دجوكوفيتش من قبل تأخره بمجموعة أمام صاحب الأرض البريطاني كاميرون نوري المصنف تاسعا في البطولة، إلى فوز بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (2-6) و(6-3) و(6-2) و(6-4) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الجمعة.

🇷🇸 Djokovic vs Norrie 🇬🇧​



The six-time champion faces the hometown hero for a place in the final...#Wimbledon | #CentreCourt100pic.twitter.com/i5PKLvXRup — Wimbledon (@Wimbledon) July 8, 2022

One step away from a fourth consecutive Wimbledon title.@DjokerNole defeats Cameron Norrie 2-6, 6-3, 6-2, 6-4 to reach his eighth final at The Championships#Wimbledon | #CentreCourt100pic.twitter.com/wVXnsfKrIN — Wimbledon (@Wimbledon) July 8, 2022

وضرب العملاق الصربي، المصنف الأول في البطولة، موعدا في النهائي مع الأسترالي "المشاكس" نيك كيريوس، المصنف 40 عالميا، الذي بلغ أول نهائي لإحدى البطولات الكبرى، مستفيدا من انسحاب منافسه النجم الإسباني رافائيل نادال من مواجهة الدور قبل النهائي، لمعاناته من إصابة في عضلة البطن.

ويبحث نوفاك دجوكوفيتش (35 عاما) الذي حقق انتصاره الـ27 على التوالي على ملاعب ويمبلدون العشبية، عن اللقب الرابع على التوالي والسابع له في ويمبلدون، واللقب الحادي والعشرين ضمن البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام"، لتقليص الفارق إلى لقب واحد عن الرقم القياسي للنجم رافائيل نادال.

المصدر: RT