صلاح يرد على سخرية لوفرين.. صورة

رد النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، على سخرية صديقه وزميله السابق في "الريدز" الكرواتي ديان لوفرين، بعد تعليقه على صورة لصديقه "الفرعون" المصري.

ونشر محمد صلاح صورة عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" أثناء قضائه عطلته في جزر المالديف استعرض فيها عضلاته تحت أشعة الشمس.

instagram/mosalah

وعلق لوفرين على الصورة مازحا: "100% فوتوشوب".

وحسبما ذكرته صحيفة "إكسبريس" البريطانية، قال لوفرين إنه تلقى رسالة من صلاح، قال فيها الأخير "توقف عن الغيرة".

وقال مفسرا "لقد اتصل بي على الفور، وقال لي لا تغار مني".

وأضاف مازحا "أنا لا أشعر بالغيرة. حسنا، لقد خلعت قميصي وأظهرت 100% أن جسدي ليس فوتوشوب".

وكان لوفرين يرتبط بعلاقة صداقة قوية مع صلاح، قبل رحيله عن صفوف الفريق صوب فريق زينيت بطرسبورغ الروسي في عام 2020.

في المقابل، جدد محمد صلاح عقده مع "الريدز" في الفترة الأخيرة ليمتد حتى يونيو 2025، مع رفع راتبه الأسبوعي لنحو 400 ألف جنيه إسترليني، حسب تقارير إنجليزية.

المصدر: وكالات