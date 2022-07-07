مانشستر يونايتد يفتح باب الرحيل أمام كريستيانو رونالدو

أفادت صحيفة "ذا صن" البريطانية، بأن إدارة نادي مانشستر يونايتد لكرة القدم، باتت متقبلة لفكرة رحيل نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وزعمت تقارير صحفية أن رونالدو قدم طلبا رسميا للرحيل، كما أنه غاب عن فترة الإعداد، للبحث عن فريق جديد، لكن مانشستر يونايتد أعلن أن الغياب لأسباب عائلية.

وأشارت صحيفة "ذا صن"، إلى أن مانشستر يونايتد أدرك عدم قدرته على إبقاء رونالدو في النادي رغما عنه.

وأوضحت الصحيفة أن المسؤولين في فريق "الشياطين الحمر" يريدون تجنب معركة طويلة الأمد مع النجم البرتغالي.

وكشفت "ذا صن"، أن إدارة مانشستر يونايتد تحدثت مع الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني الجديد للفريق، ووافق المدرب على بدء التخطيط لمستقبل الفريق من دون رونالدو.

وقالت الصحيفة إن مستشاري رونالدو أبلغوا ريتشارد أرنولد الرئيس التنفيذي للنادي، في يناير الماضي، أن الدون لن يبقى مع مانشستر يونايتد، إذا فشل الفريق في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وبدوره، قال الصحفي البرتغالي برونو أندراديفي "تغريدة" عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "وافق مانشستر يونايتد على الضغوط (التي مارسها رونالدو) وهو مستعد للبيع".

وأضاف: "إدارة الفريق تريد حوالي 15 مليون يورو (أو 13 مليون جنيه إسترليني) لفتح باب المفاوضات مع الأندية المهتمة".

وكانت صحيفة "تايمز" البريطانية، قد فجرت مفاجأة كبيرة منذ أيام في تقرير تحدثت من خلاله عن أن كريستيانو رونالدو، طلب من إدارة مانشستر يونايتد السماح له بالرحيل عن صفوف الفريق، خلال الصيف الجاري.

وأرجعت الصحيفة طلب رونالدو الرحيل إلى رغبته في مواصلة مشاركته بدوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى تشككه في قدرة فريق "الشياطين الحمر" على المنافسة على الألقاب في الموسم المقبل، وعدم وجود مشروع واضح لدى النادي.

ومن جهاتها، أكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أمس الأربعاء، أن رونالدو رفض التدريب مع مانشستر يونايتد لليوم الثالث على التوالي، في نفس توقيت تحضيرات الهولندي إريك تين هاج المدير الفني الجديد لفريق "الشياطين الحمر" للموسم الجديد، وسيقوم بجولة كروية غدا الجمعة.

وارتبط اسم كريستيانو رونالدو (37 عاما) ببعض الأندية الأوروبية، أبرزها بايرن ميونخ الألماني، تشيلسي الإنجليزي، روما الإيطالي، إضافة إلى ناديه الأم سبورتنغ لشبونة البرتغالي.

ومن المقرر أن يستهل مانشستر يونايتد جولته الكروية في بانكوك بمواجهة نادي ليفربول، يوم 12 يوليو، دون التعرف على موقف رونالدو النهائي من السفر مع الفريق.

المصدر: وكالات