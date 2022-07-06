بسبب فلسفته.. بايرن ميونخ يرفض التعاقد مع رونالدو

كشف المدير التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني أوليفر كان، أن الفريق البافاري لا يريد ضم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال أوليفر كان في تصريحات عبر صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "أقدر كريستيانو رونالدو كونه أحد أعظم اللاعبين في العالم، ولكن للأسف لسنا مهتمين بضمه فهو غير مناسب لفلسفتنا".

وارتبط اسم رونالدو نجم مانشستر يونايتد، بالرحيل إلى ناد جديد خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، رفض رونالدو التدريب مع مانشستر يونايتد لليوم الثالث على التوالي، في نفس توقيت تحضيرات الهولندي إريك تين هاج المدير الفني الجديد لفريق "الشياطين الحمر" للموسم الجديد، وسيقوم بجولة كروية يوم الجمعة المقبل.

يذكر أن عقد كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد ينتهي الموسم المقبل، ولكنه يتضمن بندا لتمديده لعام إضافي.

المصدر: وكالات