مؤشر "جديد وقوي" على رحيل رونالدو عن مانشستر يونايتد

قرر الجهاز الفني لفريق مانشستر يونايتد، بقيادة الهولندي إريك تين هاج المدير الفني الجديد لـ"الشياطين الحمر"، عدم اصطحاب المهاجم كريستيانو رونالدو معه في جولته الكروية إلى تايلاند.

وكتب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات بأوروبا "تغريدة" عبر حسابه على مواقع "تويتر" جاء فيها: "كريستيانو رونالدو لن يكون ضمن تشكيلة مانشستر يونايتد في بداية الجولة التمهيدية للموسم الجديد. لن يسافر إلى بانكوك غدا".

وأضاف: "قبل مانشستر يونايتد منح كريستيانو إجازة إضافية للتعامل مع القضايا الشخصية والعائلية".

twitter/FabrizioRomano

ومن المقرر أن يستهل مانشستر يونايتد جولته الكروية في بانكوك بمواجهة نادي ليفربول، يوم 12 يوليو.

وأفادت صحيفة "ذا صن" البريطانية، بأن إدارة نادي مانشستر يونايتد، باتت متقبلة لفكرة رحيل نجمه كريستيانو رونالدو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

فقد زعمت تقارير صحفية أن رونالدو قدم طلبا رسميا للرحيل، كما أنه غاب عن فترة الإعداد، للبحث عن فريق جديد، لكن مانشستر يونايتد أعلن أن الغياب لأسباب عائلية.

وأشارت صحيفة "ذا صن"، إلى أن مانشستر يونايتد أدرك عدم قدرته على إبقاء رونالدو في النادي رغما عنه.

وأوضحت الصحيفة أن المسؤولين في فريق "الشياطين الحمر" يريدون تجنب معركة طويلة الأمد مع النجم البرتغالي.

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

وكشفت "ذا صن"، أن إدارة مانشستر يونايتد تحدثت مع الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني الجديد للفريق، ووافق المدرب على بدء التخطيط لمستقبل الفريق من دون رونالدو.

وقالت الصحيفة إن مستشاري رونالدو أبلغوا ريتشارد أرنولد الرئيس التنفيذي للنادي، في يناير الماضي، أن الدون لن يبقى مع مانشستر يونايتد، إذا فشل الفريق في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وارتبط اسم كريستيانو رونالدو (37 عاما) ببعض الأندية الأوروبية، أبرزها بايرن ميونخ الألماني، تشيلسي الإنجليزي، روما الإيطالي، إضافة إلى ناديه الأم سبورتنغ لشبونة البرتغالي.

المصدر: وكالات