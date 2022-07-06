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وهران الجزائرية.. ترتيب النهائيات لميداليات دورة ألعاب البحر المتوسط

الرياضة

وهران الجزائرية.. ترتيب النهائيات لميداليات دورة ألعاب البحر المتوسط
Globallookpress Wu Tianyu
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أسدل الستار على منافسات النسخة الـ19 من فعاليات دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022، التي استضافتها مدينة وهران الجزائرية من 24 يونيو الماضي، وإلى 6 يوليو 2022.

وشاركت 26 دولة في النسخة الحالية لدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022، منها 7 دول عربية: "ألبانيا - أندورا - البوسنة - كرواتيا - قبرص - فرنسا - اليونان - إيطاليا - كوسوفو - مالطا - موناكو - مونتينغرو - البرتغال - مقدونيا - سان مارينو - صربيا - سلوفينيا - إسبانيا - تركيا - مصر - لبنان - ليبيا - المغرب - تونس - سوريا - الجزائر".

وتصدرت إيطاليا جدول الميداليات برصيد 159 ميدالية (48 ذهبية، 50 فضية، 61 برونزية)، وتلتها تركيا في المركز الثاني برصيد 108 ميدالية (45 ذهبية، 26 فضية، 37 برونزية)، ومن ثم فرنسا بالمرتبة الثالثة برصيد 81 ميدالية (21 ذهبية، 24 فضية، 36 برونزية).

وهران الجزائرية.. ترتيب النهائيات لميداليات دورة ألعاب البحر المتوسط
twitter/COJM2022
وهران الجزائرية.. ترتيب النهائيات لميداليات دورة ألعاب البحر المتوسط
twitter/COJM2022
وهران الجزائرية.. ترتيب النهائيات لميداليات دورة ألعاب البحر المتوسط
twitter/COJM2022

ترتيب الدول العربية:

واحتلت الجزائر مستضيفة الدورة، المركز الأول بين الدول العربية، والرابع بين الدول المشاركة برصيد 53 ميدالية (20 ذهبية، 17 فضية، 16 برونزية)، وتلتها إسبانيا في المرتبة الخامسة برصيد 65 ميدالية (16 ذهبية، 25 فضية، 25 برونزية).

وجاءت مصر في المركز السادس في الترتيب العام لمنافسات دورة ألعاب البحر المتوسط برصيد 51 ميدالية (13 ذهبية، 15 فضية، 23 برونزية).

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واحتلت تونس المرتبة الثالثة عربيا، والعاشرة في الترتيب العام برصيد 27 ميدالية (6 ذهبية، 8 فضية، 13 برونزية).

وشغلت سوريا المركز الرابع عربيا، والرابع عشر بين الدول المشاركة برصيد 7 ميداليات (4 ميداليات ذهبية، 3 فضية).

وجاء المغرب في المركز الخامس عربيا والخامس عشر في الترتيب من حيث الميداليات الذهبية، برصيد 33 ميدالية (3 ميداليات ذهبية، 13 فضية، 17 برونزية)، ومن ثم ليبا في المركز السادس عربيا والرابع والعشرين في الترتيب العام برصيد ميدالية فضية وأخرى برونزية، بينما أخفق لبنان في الحصول على أي ميدالية.

المصدر: وكالات 

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