منتخب مصر لكرة اليد يكتفي بفضية المتوسط

اكتفى منتخب مصر لكرة اليد بالميدالية الفضية في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022، عقب خسارته أمام نظيره الإسباني في المباراة النهائية اليوم الأربعاء، في وهران الجزائرية.

وقدم منتخب "الفراعنة" أداء قويا، ولكنه بالرغم من ذلك خسر بفارق هدف واحد فقط، بنتيجة (27-28) أمام الماتادور الإسباني.

وأخفق منتخب مصر في الفوز بالميدالية الذهبية، وتكرار إنجاز عام 2013، عندما فاز على نظيره الكرواتي في النهائي.

وأحرز منتخب "الفراعنة" الميدالية الفضية للمرة الثانية، في "وهران 2022"، بعد الأولى عام 1991 عقب الخسارة أمام نظيره اليوغسلافي السابق.

واحتل المنتخب المصري المركز السادس في الترتيب العام لمنافسات دورة ألعاب البحر المتوسط برصيد 51 ميدالية، منها 13 ميدالية ذهبية و15 ميدالية فضية و23 ميدالية برونزية.

بينما تصدرت إيطاليا جدول الميداليات برصيد 159 ميدالية، منها 48 ذهبية، وجاءت تركيا في المركز الثاني برصيد 108 ميدالية، منها 45 ميدالية ذهبية.

المصدر: وكالات