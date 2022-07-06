شبكة "سكاي سبورت إيطاليا": مانشستر يونايتد يفاوض ديبالا لخلافة رونالدو

كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم الأربعاء، أن مانشستر يونايتد يجري محادثات حاليا مع وكلاء الأرجنتيني باولو ديبالا، مهاجم يوفنتوس السابق، من أجل ضمه للفريق هذا الصيف.

وانتهى عقد ديبالا مع يوفنتوس، بنهاية الموسم الماضي، ولم يتم التوصل لاتفاق حول التجديد، كما باءت محاولات إنتر ميلان لضمه بالفشل، قبل أن يستعيد "النيراتزوري" المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو من تشيلسي.

وبحسب شبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، فإن مانشستر يونايتد بدأ يبحث عن بديل لنجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي تقدم بطلب للرحيل هذا الصيف، والانضمام لفريق يشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وغاب رونالدو عن انطلاقة البرنامج التحضيري لمانشستر يونايتد، والذي بدأ قبل يومين، ولم يشارك في أي حصة تدريبية حتى الآن.

ودخل مانشستر يونايتد في محادثات مع ممثلي ديبالا، من أجل التعرف على موقفه بشأن الانضمام إلى فريق "الشياطين الحمر".

وحاول مانشستر يونايتد ضم ديبالا، في صيف 2019، عندما رحل روميلو لوكاكو إلى إنتر ميلان أول مرة، لكن المهاجم الأرجنتيني رفض ذلك، وقرر البقاء في يوفنتوس.

المصدر: وكالات