"ديلي ميل": رونالدو يرفض التدرب

أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بأن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم مانشستر يونايتد لكرة القدم، غاب عن تدريبات الشياطين الحمر، لليوم الثالث على التوالي.

وغاب رونالدو (37 عاما) عن مران اليومين الماضيين أيضا، وبرر ذلك بأسباب عائلية، بعد أن أبلغ النادي يوم السبت برغبته في الرحيل هذا الصيف.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، فقد رفض رونالدو التدرب مجددا اليوم الأربعاء، في الوقت الذي يستعد فيه الهولندي إريك تين هاج المدير الفني الجديد لفريق "الشياطين الحمر" لخوض الجولة الموسمية ابتداء من يوم الجمعة المقبل.

ومن المقرر أن تقام المباراة الأولى لمانشستر يونايتد في بانكوك ضد ليفربول، يوم 12 يوليو، دون التعرف على موقف رونالدو النهائي من السفر مع الفريق.

وأكدت تقارير عديدة أن البرتغالي خورخي مينديز، وكيل أعمال رونالدو، عرض خدمات الأخير على بايرن ميونخ الألماني وتشيلسي الإنجليزي، لبحث إمكانية انتقال "الدون" لصفوف أحدهما في صيف 2022.

وذكرت صحيفة "إيفنينغ ستاندرد – Evening Standard"، أن مينديز التقى بمالك تشيلسي الجديد تود بويلي، الذي يرغب في ضم رونالدو، لمناقشة احتمالية انتقال نجم مانشستر يونايتد، إضافة إلى عرض خدماته لجلب لاعبين آخرين إلى تشيلسي.

وفجرت صحيفة "تايمز" البريطانية، مفاجأة كبيرة منذ أيام في تقرير تحدثت من خلاله عن أن كريستيانو رونالدو، طلب من إدارة مانشستر يونايتد السماح له بالرحيل عن صفوف الفريق، خلال الصيف الجاري.

وأرجعت الصحيفة طلب رونالدو الرحيل إلى رغبته في مواصلة مشاركته بدوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى تشككه في قدرة فريق "الشياطين الحمر" على المنافسة على الألقاب في الموسم المقبل، وعدم وجود مشروع واضح لدى النادي.

يذكر أن مانشستر يونايتد احتل المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم المنصرم، ليخفق في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، ويكتفي بالمشاركة في الدوري الأوروبي (2022-2023).

المصدر: وكالات