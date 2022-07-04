رونالدو ونيمار على رادار تشيلسي خلال الميركاتو الحالي

كشفت تقارير صحفية عن احتمال انضمام الثنائي كريستيانو رونالدو والبرازيلي نيمار، إلى صفوف فريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة "إيفنينغ ستاندرد – Evening Standard"، أن البرتغال خورخي مينديز، وكيل رونالدو، التقى بمالك تشيلسي الجديد تود بويلي لمناقشة احتمالية انتقال نجم مانشستر يونايتد، إضافة إلى عرض خدماته لجلب لاعبين آخرين إلى تشيلسي.

كما أشارت الصحيفة إلى أن ممثلي نيمار، نجم جناح باريس سان جيرمان الفرنسي، أيضا كانوا على اتصال مع بويلي، وأن البرازيلي منفتح على فكرة الانتقال لصفوف تشيلسي، في ظل رغبته في الرحيل عن باريس سان جيرمان.

وفجرت صحيفة "تايمز" البريطانية، مفاجأة كبيرة منذ أيام في تقرير تحدثت من خلاله عن أن كريستيانو رونالدو، طلب من إدارة مانشستر يونايتد السماح له بالرحيل عن صفوف الفريق، خلال الصيف الجاري.

وأرجعت الصحيفة طلب رونالدو الرحيل إلى رغبته في مواصلة مشاركته بدوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى تشككه في قدرة فريق "الشياطين الحمر" على المنافسة على الألقاب في الموسم المقبل، وعدم وجود مشروع واضح لدى النادي.

وأفيد في وقت سابق، بأن نيمار قد يغير النادي في فترة الانتقالات الصيفية، بعد أن أعرب مالك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، من خروج الفريق الباريسي من دوري أبطال أوروبا مبكرا في دور الثمانية.

ويعتبر نيمار الأعلى أجرا في باريس سان جيرمان ، متقدما على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كيليان مبابي.

وأكدت صحيفة "Evening Standard" أن إدارة نادي تشيلسي وعدت الألماني توماس توخيل، المدير الفني "للبلوز"، بستة تعاقدات خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وغاب كريستيانو رونالدو (37 عاما)، عن مران مانشستر يونايتد اليوم الاثنين، بسبب ظروف عائلية خاصة به.

وعاد النجم البرتغالي إلى ملعب "أولد ترافورد" في بداية الموسم الماضي، بعد 13 عاما من رحيله عن الفريق.

وشارك رونالدو في 38 مباراة بقميص "الشياطين الحمر" خلال الموسم الماضي، وتمكن خلالها من تسجيل 24 هدفا وصناعة 3 أهداف.

المصدر: وكالات