 صحيفة "آس": برشلونة يفاوض كريستيانو رونالدو

فجرت تقارير صحفية إسبانية يوم الاثنين، مفاجأة من العيار الثقيل حول إمكانية ارتداء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد، قميص نادي برشلونة في الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن اسم رونالدو أصبح مطروحا على طاولة المفاوضات للانضمام إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت "آس" في تقرير لها نشرته عبر موقعها الإلكتروني، إن البرتغالي خورخي مينديز، وكيل أعمال رونالدو، ناقش مع الإسباني خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، إمكانية انضمام الهداف التاريخي لريال مدريد إلى صفوف غريمه التقليدي برشلونة، وتناول وكيل الأعمال الشهير العشاء مع لابورتا وكان موضوع النقاش انتقال الدولي البرتغالي.

وأضافت: أراد لابورتا التعاقد مع رونالدو في الصيف الماضي، لكن الوضع الاقتصادي الصعب للنادي منعه من ذلك.

وفجرت صحيفة "تايمز" البريطانية، مفاجأة كبيرة منذ أيام في تقرير تحدثت من خلاله عن أن كريستيانو رونالدو، طلب من إدارة مانشستر يونايتد السماح له بالرحيل عن صفوف الفريق، خلال الصيف الجاري.

وأرجعت الصحيفة طلب رونالدو الرحيل إلى رغبته في مواصلة مشاركته بدوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى تشككه في قدرة فريق "الشياطين الحمر" على المنافسة على الألقاب في الموسم المقبل، وعدم وجود مشروع واضح لدى النادي.

وأنهى مانشستر يونايتد الموسم الماضي (2021-2022) في المركز السادس ضمن جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، ليكتفي بالمشاركة في منافسات الدوري الأوروبي.

وغاب كريستيانو رونالدو عن المران الأول لفريق مانشستر يونايتد فى "الكارينغتون" يوم الاثنين، لبدء استعداداته للموسم الجديد (2022-2023).

المصدر: وسائل إعلام