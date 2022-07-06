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فريق غير متوقع قد يضم رونالدو بسبب وكيله

الرياضة

فريق غير متوقع قد يضم رونالدو بسبب وكيله
AFP
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بات مستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد، من أبرز الصفقات المنتظرة خلال فترة سوق الانتقالات الصيفية الجارية، بسبب رغبته في الرحيل عن النادي الإنجليزي.

وذكر البرنامج الإذاعي الإسباني El Partidazo de Cope الشهير نقلا عن الصحفي ماثيو طومسون بأن خورخي مينديز وكيل أعمال رونالدو عرض وكيله على أتلتيكو مدريد للتعاقد معه هذا الصيف.

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وتحدثت العديد من الصحف الإنجليزية، أن المهاجم البالغ 37 سنة طلب بشكل واضح مغادرة مانشستر، بسبب عدم تواجد الفريق في بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم القادم.

وعرض خورخي مينديز لاعبه كريستيانو رونالدو على أكثر من فريق مثل بايرن ميونخ الألماني، وتشيلسي الإنجليزي، وحتى برشلونة الإسباني.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن أتلتيكو مدريد سيكون في حاجة ماسة للتعاقد مع مهاجم جديد هذا الصيف، حال عدم استمرار ألفارو موراتا.

ومازال  نجم مانشستر يونايتد متخلفا عن موعد عودته إلى تدريبات ناديه استعدادا لفترة الإعداد للموسم الجديد،إذ كان من المفترض أن يعود رونالدو لمقر النادي يوم الاثنين الماضي بعدما حصل على راحة أطول لمشاركته في فترة التوقف الدولي الشهر الماضي.

المصدر: "وكالات"

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