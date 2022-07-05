رونالدو يعرض طائرته الخاصة للبيع بسبب الرفاهية

طرح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم مانشستر يونايتد، طائرته الخاصة بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني للبيع.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن رونالدو يريد التخلص من طائرة Gulf stream G200 التي تبلغ سرعتها القصوى للطائرة 560 ميلا في الساعة والتي اقتناها في عام 2015، من أجل شراء طائرة أخرى، تكون أكثر فخامة وأكبر حجما ليتمكن من السفر بشكل مريح مع عائلته.

وتتسع هذه الطائرة التي دفع فيها كريستيانو نحو 20 مليون يورو، عشرة ركاب، وتحتوي على كافة وسائل الراحة والرفاهية.

وتوجد داخل الطائرة عدة مقاعد وأرائك باللون الرمادي الفاتح، إضافة إلى طاولات خشبية، كما تحتوي على مقاعد مائلة، توفر الراحة للمسافر في الرحلات الطويلة، فضلا عن مطبخ.

وتعد الطائرة نادرة أيضا، حيث تم تصنيع 250 طائرة فقط قبل انتهاء الإنتاج في عام 2011.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن "الدون" يقوم بتأجير هذه الطائرة عندما لا يحتاجها، بسعر يتراوح من 5 آلاف جنيه إسترليني إلى 8500 جنيه إسترليني في الساعة الواحدة .

ولا تعد هذه الطائرة هي الوحيدة لدى كريستيانو، الذي يملك طائرة خاصة من طراز Gulfstream G650، تتسع لنحو 18 شخصا.

Cristiano Ronaldo ‘puts £20m private jet up for sale because luxury plane is too SMALL for Man Utd star’ https://t.co/ulwkprAaJL — The Sun - Man Utd (@SunManUtd) July 4, 2022

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وأثار كريستيانو جدلا واسعا خلال الساعات الماضية، بعد تغيبه عن المران الأول لفريقه مانشستر يونايتد، الذي يستعد لخوض منافسات الموسم الجديد 2022-2023.

وذكرت صحيفة daily mail البريطانية، أن كريستيانو طلب تأجيل عودته إلى التدريبات لأسباب عائلية، وهو العذر الذي قبلته إدارة النادي.

وجاء ذلك بعد يومين فقط، من تقرير صحيفة "تايمز" البريطانية، تحدثت من خلاله عن أن رونالدو، طلب من إدارة مانشستر يونايتد السماح له بالرحيل عن صفوف الفريق، خلال الصيف الجاري.

وأرجعت الصحيفة طلب رونالدو الرحيل إلى رغبته في مواصلة مشاركته بدوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى تشككه في قدرة فريق "الشياطين الحمر" على المنافسة على الألقاب في الموسم المقبل، وعدم وجود مشروع واضح لدى النادي.

المصدر: thesun