رونالدو يتخلف عن موعد عودته لـ مانشستر يونايتد وشرط واحد للتخلص منه

تخلف كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد عن موعد عودته إلى تدريبات ناديه استعدادا لفترة الإعداد للموسم الجديد، وسط تكهنات بإمكانية رحيله.

وكان من المفترض أن يعود رونالدو لمقر النادي يوم الاثنين بعدما حصل على راحة أطول لمشاركته في فترة التوقف الدولي الشهر الماضي.

وأفاد النادي في بيان نشرته جريدة مانشستر "إيفنينغ نيوز" بأن كريستيانو لن يعود إلى التدريبات الاثنين كما كان محددا، وذلك لأسباب عائلية".

وأضاف البيان أن النادي تفهم اعتذار رونالدو عن عدم الحضور في الموعد المحدد سلفا.

ويرفض مانشستر يونايتد فكرة رحيل كريستيانو رونالدو عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وفقا للصحفي فابريزيو رومانو خبير الانتقالات في أوروبا.

Confirmed. Cristiano Ronaldo to miss return to Manchester United training today “due to family reasons”, club have accepted this explanation. 🚨🇵🇹 #MUFC



Man United are aware of his desire to leave the club - but insist on their position: not for sale, want to keep him. pic.twitter.com/Tzj40IidtU — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 4, 2022

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وكان تقرير من صحيفة "ذا تايمز" أشار إلى أن رونالدو قد طلب من إدارة مانشستر يونايتد مناقشة العروض التي ستصله والموافقة في حال وصول عرض مرض.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية ذكرت أن الشرط الوحيد لمان يونايتد للموافقة على رحيل رونالدو، هو تسببه في أزمات مع المدرب الهولندي تين هاج.

ورغم أن تيج هاج أكد على أن رونالدو ضمن حساباته للموسم الجديد، لكنه لن يقف عائقا أمام النجم البرتغالي في حال قرر الرحيل.

وعاد النجم البرتغالي إلى مانشستر يونايتد في بداية الموسم الماضي بعد 13 عاما من رحيله عن الفريق.

وشارك رونالدو بقميص "الشياطين الحمر" خلال الموسم الماضي في 38 مباراة وتمكن خلالها من تسجيل 24 هدفا وصناعة 3 أهداف.

ويملك رونالدو عقدا مع يونايتد مستمر لنهاية الموسم المقبل.

المصدر: "وكالات"