صفقة برشلونة الأولى.. البرسا يعلن ضم كيسي رسميا

أعلن نادي برشلونة الإسباني، الاثنين، تعاقده بشكل رسمي مع لاعب ميلان الإيطالي الإيفواري فرانك كيسي، لتدعيم هجوم الفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ورحب برشلونة، باللاعب عبر "تويتر": "قضي الأمر.. مرحبا كيسي".

وقال برشلونة، على موقعه الرسمي: "توصل النادي إلى اتفاق مع فرانك كيسي، وسيوقع عقدا حتى 30 يونيو 2026، وسيكون الشرط الجزائي الخاص به 500 مليون يورو".



وأضاف: "سيقدم النادي كيسي يوم الأربعاء المقبل، حيث سيوقع العقود في المدينة الرياضية، ثم يرتدي قميص النادي في ملعب تيتو فيلانوفا، قبل أن يعقد المؤتمر الصحفي الخاص به".

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وانتقل اللاعب الحاصل على بطولة الدوري الإيطالي مع فريقه ميلان الموسم الماضي، إلى صفوف البلوغرانا في صفقة انتقال حر، ليكون من أوائل الصفقات التي يعلن عنها فريق برشلونة تعاقده معها بشكل رسمي.

ولعب الإيفواري 5 مواسم بقميص النادي الإيطالي، بعد أن انتقل إليه من نادي أتالانتا في صيف عام 2017، وتمكن خلال الـ 5 مواسم من خوض 214مباراة في الكالتشيو، وتمكن من تسجيل 36 هدفا مع الروسونيري.

ونجح برشلونة في ضم كيسي عبر صفقة مجانية، عقب انتهاء عقده مع ميلان في 30 يونيو الماضي.



يذكر أن العديد من التقارير أكدت أن برشلونة حصل أيضا على خدمات الدنماركي أندرياس كريستينسن، عبر صفقة مجانية، وسينضم إلى النادي الكتالوني في الأيام المقبلة.

المصدر: "وكالات"