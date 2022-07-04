بالفيديو.. نجم برشلونة السابق يتورط بشجار في منتصف مباراة

خرجت الأمور عن السيطرة خلال مواجهة أرجنتينوس جونيورز نظيره قرطبة هذا الأسبوع، ولم يتمكن غابي ميليتو مدافع برشلونة السابق من كبح جماح نفسه، لينتهي به الأمر في قبضة الشرطة.

ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن الأمور بدأت عند حوالي منتصف المباراة، عندما احتج ميليتو الذي يدرب أرجنتينوس جونيورز على قرار تحكيمي، فكان رد فعل فاكوندو غاريكا، أحد أفراد الطاقم التدريبي لقرطبة منتقدا لميليتو ما أدى إلى اشتباك الاثنين.

ليقرر الحكم سيلفيو تروكو طردهما معا.

Ex Barca man Gabi Milito, now coach of Argentinos Jrs, got carted off to the police station after getting into it with an opposition coach pic.twitter.com/gV529pHN79 — Rupert Fryer (@Rupert_Fryer) July 3, 2022

Penal para Gabi Milito pic.twitter.com/EcrTNT6eNl — Ignacio Raposo (@PochoRaposo) July 2, 2022

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ولم يمنع قرار الحكم من إنهاء الخلاف أو إطفاء غليان ميليتو الذي وجه عددا من اللكمات إلى غاريكا، وتمكن عناصر حفظ الأمن أخيرا من الفصل بينهما قبل أن ترافق الشرطة مدافع البلوغرانا السابق خارج الملعب.

ثم اقتيد إلى مركز شرطة محلي للإدلاء بأقواله.

المصدر: marca