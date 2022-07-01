 
مباشر

مانشستر سيتي يتعاقد مع حارس المرمى الألماني أورتيغا

الرياضة

مانشستر سيتي يتعاقد مع حارس المرمى الألماني أورتيغا
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tc87

أعلن مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم الجمعة تعاقده مع حارس المرمى الألماني شتيفان أورتيغا في صفقة انتقال حر.

وانتهى عقد أورتيغا البالغ 29 عاما مع أرمينيا بيليفيلد نهاية الشهر الماضي وسيكون حارسا احتياطيا للأساسي الدولي البرازيلي إيدرسون.

إقرأ المزيد
سيميوني يتعرض لموقف محرج بسبب صورة اضطر لحذفها
سيميوني يتعرض لموقف محرج بسبب صورة اضطر لحذفها

ومن المرجح أن يحل أورتيغا محل حارس المرمى الأمريكي زاك ستيفن الذي تشير تقارير صحفية إلى أنه من المقرر أن ينضم إلى ميدلزبره على سبيل الإعارة في محاولة للحصول على المزيد من وقت اللعب قبل نهائيات كأس العالم في قطر.

وبات أورتيغا ثاني صفقة لسيتي في فترة الانتقالات الصيفية بعد النروجي إرلينغ هالاند من بوروسيا دورتموند الألماني.

ويقترب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز من شراء لاعب الوسط الدولي الإنجليزي كالفين فيليبس من ليدز يونايتد.

المصدر: "وكالات"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا