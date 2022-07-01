بالفيديو.. انضمام البطل الروسي حبيب رسميا إلى قاعة مشاهير UFC

تم تكريم البطل السابق لاتحاد UFC للفنون القتالية المختلطة MMA الروسي حبيب نورمحمدوف، بانضمامه إلى قاعة مشاهير UFC في حفل أقيم في مدينة لاس فيغاس الأمريكية.

وسبق أن تم الإعلان عن إدراج اسم نورمحمدوف في قاعة مشاهير UFC في مارس 2022 خلال بطولة UFC 272 ليصبح أول روسي يدخل قاعة مشاهير المنظمة.

ونقلت شبكة ESPN عن نورمحمدوف قوله في الحفل: "قبل عشر سنوات، كان تفكيري مختلفا تماما، كنت أسعى لأكون بطلا، وأصبح ثريا وأشتري كل شيء، لكن كل ما حدث معي في العامين الماضيين غير تفكيري".

وتابع متأثرا: "والدي ليس معي ومن الصعب جدا أن أقف هنا وأتحدث عنه الآن، إنه أمر مؤثر للغاية بالنسبة لي".

إقرأ المزيد

ووافت المنية عبد المناب نورمحمدوف والد ومدرب المقاتل الروسي عن عمر ناهز 57 عاما في تموز 2020 بسبب مضاعفات فيروس كورونا.

وأعلن نور محمدوف البالغ 33 عاما اعتزاله من رياضة الفنون القتالية المختلطة، في 24 أكتوبر 2020 بعد فوزه في نزال ضد الأمريكي جاستن غايجي في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، كجزء من بطولة UFC 254، بعد تحقيقه 29 انتصارا، من دون أن يتعرض لأي هزيمة(منها 13 فوزا في نزالات منظمة UFC).

وبرر وقتها حبيب قرار الاعتزال بوعد قطعه لأمه.

المصدر: championat