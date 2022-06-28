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الملاكم الروسي بيتربييف: الأداء تحت العلم الكندي كان قسريا

الرياضة

الملاكم الروسي بيتربييف: الأداء تحت العلم الكندي كان قسريا
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شرح الملاكم الروسي أرتور بيتربييف الظروف التي أجبرته على خوض نزال ضد الأمريكي جو سميث جونيور تحت العلم الكندي الأسبوع الماضي.

ونقلت وكالة "نوفوستي" تصريحات بيتربييف: "كان الأمر قسريا، مرة واحدة في مسيرتي كلها قاتلت تحت العلم الكندي".

وأعرب الملاكم الروسي عن أمله في عدم الحكم عليه بقسوة، وشدد على أنه كان يخوض دائما معارك تحت العلم الروسي من قبل.

وهزم بيتربييف نظيره الأمريكي بالضربة القاضية الفنية في الجولة الثانية في ليلة 19 يونيو.

وحافظ بيتربييف البالغ 37 عاما على سجله الخالي من الهزائم بتحقيقه فوزه الـ18.

الملاكم الروسي بيتربييف: الأداء تحت العلم الكندي كان قسريا

ودافع الروسي عن ألقاب بطل العالم وفقا للاتحاد الدولي للملاكمة (IBF)، ومجلس الملاكمة العالمي (WBC) وفاز بحزام المنظمة العالمية للملاكمة (WBO).

الملاكم الروسي بيتربييف: الأداء تحت العلم الكندي كان قسريا
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وأكد أنه يعيش في كندا منذ 15 عاما، ولديه جواز سفر كندي، بالإضافة إلى رخصة ملاكمة كندية.

وفي وقت سابق، قال رئيس مجلس الملاكمة العالمي (WBC)، ماوريسيو سليمان، إن بيتربييف يعتزم القتال تحت العلم الكندي بسبب رفض المنظمات الاعتراف بالنزالات التي يشارك فيها ملاكمون روس.

المصدر: وكالة "نوفوستي"

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