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بسبب مباراة كرة قدم في روسيا.. هجوم شرس على نجم الدوري الأمريكي بالهوكي أوفيتشكين

الرياضة

بسبب مباراة كرة قدم في روسيا.. هجوم شرس على نجم الدوري الأمريكي بالهوكي أوفيتشكين
rsport.ria.ru
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شارك نجم الهوكي ألكسندر أوفيتشكين، السبت الفائت في مباراة ودية بكرة القدم ضد فريق أمكال في العاصمة الروسية موسكو، لكن جماهير فريقه "واشنطن كابيتالز" الأمريكي لم تكن سعيدة به.

وشارك نجم الهوكي الروسي كقائد لنادي دينامو بكرة القدم ضد فريق أمكال، مرتديا قميصا بالرقم 3 تكريما لوالده ميخائيل الذي لعب مع النادي الروسي.

وتغلب دينامو بنتيجة ساحقة 5-0، وسجل لاعب الهوكي الشهير الهدف الأول في المباراة عند الدقيقة 11 ليكرر احتفاله المعتاد على حلبات التزلج بالهوكي.

واختير أوفيشكين الذي يعتبر أعظم لاعبي هوكي الجليد في تاريخ الدوري الأمريكي (780 هدفا)، أفضل لاعب في المباراة الودية.

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ومع ذلك، لم يكن جمهور اللاعب ومتابعوه الغربيون على مواقع التواصل الإجتماعي سعداء بمشاركته الكروية على أرض بلاده الروسية.

وانهالت التعليقات السلبية والانتقادات على اللاعب البالغ 37 عاما، ووصف أحد المغردين تصرفات أوفيتشكين بـ"مثيرة للاشمئزاز وفقد كل الاحترام". وصرح آخر بأنه لا يمكن "دعم أي شيء يتعلق بروسيا الآن".

فيما طالب البعض بعدم عودة قائد فريق واشنطن كابيتالز وعدم السماح له بدخول الولايات المتحدة.

يذكر أن أوفيتشكين أنهى موسم 2021-2022، برقم قياسي في العاصمة الأمريكية حيث أصبح أكبر لاعب يسجل أكثر من 50 هدفا في الدوري الأمريكي NHL.

المصدر: sport.rambler.ru

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