رسميا.. موناكو يضم مينامينو من ليفربول

أعلن نادي موناكو، ثالث الدوري الفرنسي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع لاعب خط وسط نادي ليفربول، الدولي الياباني تاكومي مينامينو لمدة أربع سنوات.

ولم يكشف نادي الإمارة عن قيمة العقد لكن مصادر مقربة من الملف أشارت إلى أن موناكو سيدفع 15 مليون يورو للحصول على النجم الياباني الذي سجل 17 هدفا في 42 مباراة دولية مع منتخب بلاده.

وقال المدير الرياضي في موناكو بول ميتشيل "يتمتع مينامينو بخبرة كبيرة على أعلى المستويات من خلال مشاركاته في المسابقات الأوروبية وإحرازه الكثير من الكؤوس".

L’AS Monaco est heureux d’annoncer l’arrivée de @takumina0116 🇯🇵



Le milieu de terrain offensif international japonais, 27 ans, s’est engagé pour 4 saisons, jusqu’en juin 2026.#WelcomeTakumi — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) June 28, 2022

وبدأ مينامينو مسيرته في نادي سيريزو أوساكا الياباني قبل أن يتوجه إلى أوروبا حيث دافع عن ألوان نادي ريد بول سالزبورغ النمساوي اعتبارا من يناير عام 2015 قبل أن يحصل ليفربول على خدماته في فترة الانتقالات الشتوية في يناير 2020.

وفشل النجم الياباني في فرض نفسه أساسيا في صفوف ليفربول، فأعير إلى ساوثهامبتون لفترة ستة أشهر من فبراير إلى يونيو 2021 قبل أن يعود إلى صفوف "الريدز" الموسم الفائت.

المصدر: وكالات