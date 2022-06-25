انسحاب واعتراض.. قرعة كأس مصر تثير الجدل

أعلن نادي الإسماعيلي انسحابه من مسابقة كأس مصر لكرة القدم 2022، بعد ساعات من سحب قرعة دور الـ16 للمسابقة اليوم السبت، معتبرا أنها موجهة لصالح أندية معينة.

وأوقعت قرعة مباريات دور الـ16 لمسابقة كأس مصر للموسم (2021–2022)، التي جرى سحبها بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم، بحضور مندوبي الأندية، نادي الإسماعيلي في مواجهة الزمالك.

وقال الإسماعيلي في بيان رسمي له: "يرفض مجلس إدارة نادي الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومي، ما حدث في قرعة دور الـ16 من بطولة كأس مصر للموسم 2021-2022، حيث انها موجهة لصالح أندية معينة.

ويعترض مجلس الإسماعيلي، بسبب توجيه القرعة، حيت تعمدت رابطة الأندية ولجنة المسابقات باتحاد الكرة، تثبيت الأهلي والزمالك أول وثاني الدوري الممتاز الموسم الماضي، بينما تم توزيع 8 أندية من الثالث إلى الثامن بالقرعة.

ورفضت رابطة الأندية ولجنة المسابقات، اعتراض نادي الإسماعيلي خلال إجراء القرعة، بحجة تأجيل النقاش إلى ما بعد القرعة، إلا أنهم رحلوا سريعا دون الاستماع لشكاوى ممثلي الأندية.

ويرى مجلس إدارة الإسماعيلي أن هذه القرعة لم تجر بطريقة عادلة، حيث تمت مجاملة أندية بعينها على حساب أندية أخرى، وهو ما يخالف مبدأ تكافؤ الفرص، وبناء عليه تقرر الانسحاب من كأس مصر اعتراضا على ما حدث، لحفظ حقوق النادي العريق وجماهيره".

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من ناحية أخرى، تحفظ مسؤولو الزمالك على قرار اتحاد الكرة بتوجيه قرعة كأس مصر 2022 بدء من الدور ثمن النهائي.

ونقل موقع "كورة بلس" المصري عن مسؤول بنادي الزمالك أن القرعة تفتقد الشفافية، حيث اعتبر أن نتيجتها غريبة وغير منطقية.

وأضاف المسؤول أنه من غير من المنطقي أن يكون في طريق الزمالك معظم الأندية القوية بالمسابقة.

من جانبه، رد عامر حسين، عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، والمشرف على لجنة المسابقات: "لا أوجه القرعة من حيث السهولة والصعوبة، الأمر ليس من اختصاصي".

وقال حسين في تصريحات صحفية: "لقد لعب الزمالك ضد أسوان في الدور قبل النهائي، وسيلتقي الفائز من الأهلي وبيراميدز مع بتروجيت بنسخة العام الماضي، بنفس الإجراءات والمعايير التي أجريت عليها قرعة هذا الموسم".

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وأضاف: "توجيه القرعة بوضع الأهلي والزمالك في طريقين مختلفين حتى المباراة النهائية نظام معمول به منذ سنوات طويلة، وله أيضا جانب تسويقي لضمان أكبر نجاح للبطولة".

وأردف عضو الاتحاد المصري لكرة القدم: "تم تصنيف الأندية حسب ترتيبها في جدول الدوري بالموسم الماضي، ووفقا لهذا المعيار تم أيضا توجيه القرعة بإبعاد بيراميدز وسموحة ثالث ورابع الترتيب الموسم الماضي حتى الدور قبل النهائي".

وأتم عامر حسين: "لم نتدخل في نتائج القرعة، لقد تم تصنيف الأندية وفقا لأرقام تحمل ترتيبها في مسابقة الدوري، وأجريت المراسم بكل شفافية بحضور جميع مندوبي الأندية".

المصدر: وسائل إعلام