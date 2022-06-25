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مهاجم الزمالك الجزيري يتعرض لحادث سير

الرياضة

مهاجم الزمالك الجزيري يتعرض لحادث سير
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تعرض الدولى التونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم نادي الزمالك المصري لكرة القدم، لحادث سير خلال توجهه لمقر "القلعة البيضاء"، للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وأكد سيف الجزيري، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تعرض لحادث سير خلال توجهه لنادي الزمالك، مطمئنا الجماهير على سلامته، وأنه استقل سيارة أخرى من أجل اللحاق بالتدريب في موعده.

مهاجم الزمالك الجزيري يتعرض لحادث سير

وكان البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للزمالك، حرص على الاجتماع مع سيف الدين الجزيري قبل نهاية مران يوم أمس الجمعة، على ملعب "عبد اللطيف أبو رجيلة"، استعدادا لمواجهة نادي سيراميكا المقبلة ضمن الدوري الممتاز.

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وقدم فيريرا في حضور المترجم الخاص به التحية للجزيري على المجهود الذي قدمه خلال لقاء البنك الأهلي الأخير في الدوري الممتاز، وتكلل بتسجيله هدفي الفوز.

 وطالب فيريرا من المهاجم بعض الأمور الخططية الخاصة التي يرغب في أن يقوم بتنفيذها خلال الفترة المقبلة.

المصدر: وسائل إعلام 

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