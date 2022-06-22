شاهد.. هجمة مرتدة نموذجية تنقذ الزمالك من فخ البنك الأهلي

انتزع نادي الزمالك فوزا صعبا من مضيفه البنك الأهلي (2-1) في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وضع المدافع عاصم صلاح أصحاب الأرض في المقدمة بهدف سجل في الدقيقة 55 من ضربة جزاء.

"يا ولد يا عاصم يا صلاح"



عاصم صلاح يفتتح أهداف المباراة لصالح البنك الأهلي في شباك الزمالك من ركلة جزاء ⚽️



شاهد المباراة من هنا 👈 https://t.co/tEJVlcW1HWpic.twitter.com/2ZfdxhZXkL — Kora Plus (@KoraPlusEG) June 22, 2022

ولكن الزمالك رد الصاع صاعين، بإحرازه هدفين متتاليين عبر مهاجمه التونسي سيف الدين الجزيري في الدقيقتين (72 و86) من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "المقاولون العرب".

"المرة دي صعبة عليك يا زنفلي"



سيف الجزيري يسجل هدف التعادل للزمالك بتسديدة صاروخية ⚽️



شاهد المباراة من هنا 👈 https://t.co/tEJVlcW1HWpic.twitter.com/BnvfqTIwDU — Kora Plus (@KoraPlusEG) June 22, 2022

"الزمالك على الدوري مصمم.. على الصدارة مصمم"



مرتدة نموذجية من الزمالك ينهيها سيف الجزيري بالهدف الثاني له وللزمالك ⚽️



شاهد المباراة من هنا 👈 https://t.co/tEJVlcW1HWpic.twitter.com/dPLudITQ0B — Kora Plus (@KoraPlusEG) June 22, 2022

ورفع نادي الزمالك رصيده بعد هذا الفوز إلى 48 نقطة، في صدارة الدوري.

بينما توقف رصيد نادي البنك الأهلي عند 30 نقطة، ويحتل المركز السابع على سلم الترتيب.

المصدر: RT