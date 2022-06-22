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شاهد.. هجمة مرتدة نموذجية تنقذ الزمالك من فخ البنك الأهلي

الرياضة

شاهد.. هجمة مرتدة نموذجية تنقذ الزمالك من فخ البنك الأهلي
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انتزع نادي الزمالك فوزا صعبا من مضيفه البنك الأهلي (2-1) في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وضع المدافع عاصم صلاح أصحاب الأرض في المقدمة بهدف سجل في الدقيقة 55 من ضربة جزاء.

ولكن الزمالك رد الصاع صاعين، بإحرازه هدفين متتاليين عبر مهاجمه التونسي سيف الدين الجزيري في الدقيقتين (72 و86) من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "المقاولون العرب".

ورفع نادي الزمالك رصيده بعد هذا الفوز إلى 48 نقطة، في صدارة الدوري.

بينما توقف رصيد نادي البنك الأهلي عند 30 نقطة، ويحتل المركز السابع على سلم الترتيب.

المصدر: RT 

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