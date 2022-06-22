شاهد.. هجمة مرتدة نموذجية تنقذ الزمالك من فخ البنك الأهلي
انتزع نادي الزمالك فوزا صعبا من مضيفه البنك الأهلي (2-1) في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
وضع المدافع عاصم صلاح أصحاب الأرض في المقدمة بهدف سجل في الدقيقة 55 من ضربة جزاء.
"يا ولد يا عاصم يا صلاح"— Kora Plus (@KoraPlusEG) June 22, 2022
عاصم صلاح يفتتح أهداف المباراة لصالح البنك الأهلي في شباك الزمالك من ركلة جزاء ⚽️
شاهد المباراة من هنا 👈 https://t.co/tEJVlcW1HWpic.twitter.com/2ZfdxhZXkL
ولكن الزمالك رد الصاع صاعين، بإحرازه هدفين متتاليين عبر مهاجمه التونسي سيف الدين الجزيري في الدقيقتين (72 و86) من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "المقاولون العرب".
"المرة دي صعبة عليك يا زنفلي"— Kora Plus (@KoraPlusEG) June 22, 2022
سيف الجزيري يسجل هدف التعادل للزمالك بتسديدة صاروخية ⚽️
شاهد المباراة من هنا 👈 https://t.co/tEJVlcW1HWpic.twitter.com/BnvfqTIwDU
"الزمالك على الدوري مصمم.. على الصدارة مصمم"— Kora Plus (@KoraPlusEG) June 22, 2022
مرتدة نموذجية من الزمالك ينهيها سيف الجزيري بالهدف الثاني له وللزمالك ⚽️
شاهد المباراة من هنا 👈 https://t.co/tEJVlcW1HWpic.twitter.com/dPLudITQ0B
ورفع نادي الزمالك رصيده بعد هذا الفوز إلى 48 نقطة، في صدارة الدوري.
بينما توقف رصيد نادي البنك الأهلي عند 30 نقطة، ويحتل المركز السابع على سلم الترتيب.
المصدر: RT