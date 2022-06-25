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نتيجة قرعة دور الـ16 لكأس مصر

الرياضة

نتيجة قرعة دور الـ16 لكأس مصر
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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن نتائج قرعة مباريات دور الـ16 لمسابقة كأس مصر للموسم (2021–2022)، التي جرى سحبها اليوم السبت، بمقر الاتحاد بحضور مندوبي الأندية.

وأسفرت قرعة دور الـ16 لكأس مصر عن المواجهات التالية:

الزمالك - الاسماعيلي

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المصري - إيسترن كومباني

إنبي - البنك الأهلي

بيراميدز - سيراميكا كليوباترا

الأهلي - مصر للمقاصة

المقاولون العرب - الجونة

طلائع الجيش مع منتخب السويس

سموحة - كفر الشيخ.

المصدر: "facebook/efasocial" 

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