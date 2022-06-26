محكمة جنح مستأنف العجوزة تصدر حكما النهائي بحق مرتضى منصور

أصدرت محكمة جنح مستأنف العجوزة بمصر، عصر اليوم الأحد، حكما نهائيا ببراءة المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، من تهمة سب وقذف أحمد شوبير وزوجته.

ونشر بيان عبر صفحة مرتضى منصور على موقع "فيسبوك"، جاء فيه: "أصدرت محكمة جنح مستأنف العجوزة عصر اليوم الاحد ومنذ قليل حكما نهائيا ببراءة المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك من تهمة سب وقذف أحمد شوبير وزوجته في البلاغ المقدم منهما للنيابة العامة التي ادعيا فيه أن المستشار مرتضى منصور اتهمهما بالحصول على بعض الساعات القيمة غالية الثمن من السعودي المستشار تركي آل الشيخ و أن شوبير حصل على مبلغ 6 ملايين جنيه من المستشار تركي كعمولة له لإنهاء صفقة انتقال لاعب إنبي السابق صلاح محسن لصفوف نادي الأهلي مقابل 42 مليون جنيه دفعهم السيد تركي آل الشيخ لنادي إنبي من ماله الخاص.

ونظرت محكمة جنح العجوزة الدعوى ومنذ شهرين أصدرت المحكمة برئاسة المستشار مصطفى حسين حكما ببراءة المستشار مرتضى منصور من تهمة سب أحمد شوبير وزوجته إلا أن النيابة العامة رفضت هذا الحكم وقامت باستئنافه ولكن محكمة جنح مستأنف العجوزة برئاسة معالي المستشار محمد صلاح وعضوية معالي المستشارين محمد البحيري وعلي عبد المعطي أصدرت حكما نهائيا منذ دقائق برفض استئناف النيابة وقضت بتأييد حكم محكمة أول درجة ببراءة المستشار مرتضي منصور.

كما أيدت المحكمة الاستئنافية حكمين آخرين صادرين من محكمة أول درجة ببراءة المستشار مرتضي منصور من تهمة سب طارق جميل سعيد أحد محاميين النادي الأهلي وشخص آخر كان يعمل في نادي الزمالك وتم طرده لسوء سلوكه إلا أن قناة الأهلي قامت باستضافته على شاشتها وادعى بالكذب أنه الصندوق الأسود لمرتضي منصور واتضح أنه كان مجرد سائق لسيارته ومحل إقامته هو الجراج ولا يتحرك منه.

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المصدر: "facebook/Mr.Mortada.Mansour"