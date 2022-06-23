الإصابة تنهي مشوار ثنائية جابر وسيرينا في دورة إيستبورن

اضطرت التونسية أنس جابر، المصنفة ثالثة عالميا، إلى الانسحاب من دورة إيستبورن للتنس إلى جانب الأمريكية المخضرمة سيرينا وليامز في منافسات الزوجي، الخميس، بسبب إصابة في ركبتها.

وجاء في بيان للمنظمين أن الثنائي "جابر- وليامز انسحب من مباراته في نصف النهائي بسبب إصابة في الركبة اليمنى لأنس جابر".

وكانت سيرينا البالغة 40 عاما عادت إلى المنافسات في إيستبورن بعد غياب دام سنة كاملة منذ انسحابها من الدور الأول من بطولة ويمبدلون العام الماضي بسبب الإصابة، واختارت اللعب مع جابر في منافسات الزوجي ووصلتا إلى نصف النهائي بعد فوزهما في أول مباراتين.

A right knee injury to Serena Williams’ doubles partner, Ons Jabeur, has led the pair to withdraw from the #EastbourneInternational ahead of the semifinal. https://t.co/66Tz3wAv93 — Sportstar (@sportstarweb) June 23, 2022

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إلا أن مشوار الأمريكية سيتوقف عند هذا الحد على أن تشارك في بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الاربع الكبرى، في أول مباراة فردية بعد أن حصلت المصنفة 1204 عالميا راهنا على بطاقة دعوة للمشاركة، علما أن القرعة ستقام يوم الجمعة.

أما جابر فستأمل في أن تكون جاهزة للبطولة التي تنطلق الاثنين المقبل وستكون من أبرز المرشحات للمنافسة على اللقب عطفا على المستويات التي تقدمها هذا الموسم، بعد فوزها بلقب دورة مدريد وحلولها وصيفة في روما، كلاهما ضمن دورات الألف على التراب وتحقيقها لقب دورة برلين على العشب الاسبوع الماضي.

وكانت سيرينا كللت عودتها الثلاثاء بفوزها، إلى جانب جابر، على التشيكية ماري بوزكوفا والإسبانية سارا سوريبيس تورمو، وفي ربع النهائي الأربعاء على اليابانية شوكو أوياما والتايوانية تشان هاو-تشينغ، وكان من المقرر أن تخوضان نصف النهائي ضد البولندية ماغدا لينيت والصربية ألكسندرا كرونيتش.

المصدر: "أ ف ب"