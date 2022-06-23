التونسية جابر وسيرينا إلى نصف نهائي منافسات الزوجي في دورة إيستبورن

بلغت التونسية أنس جابر والأمريكية سيرينا وليامز الدور نصف النهائي لدورة إيستبورن الإنجليزية الدولية في التنس على الملاعب العشبية.

وجاء ذلك عقب فوزهما على اليابانية شوكو أوياما والتايوانية تشان هاو-تشينغ 6-2 و6-4 الأربعاء في ربع النهائي.

وهي ثاني مباراة للنجمة الأمريكية المخضرمة (40 عاما) بعد غياب عام عن الملاعب بسبب الإصابة، حيث كللت عودتها الثلاثاء بالفوز على التشيكية ماري بوزكوفا والإسبانية سارا سوريبيس تورمو 2-6 و6-3 و13-11، في بداية استعداداتها لخوض منافسات بطولة ويمبلدون الانجليزية، ثالثة البطولات الاربع الكبرى التي تنطلق الاثنين المقبل.

🤯 Todo lo que hizo Ons para ganar este punto.



Y Serena preguntando al final por una cosa del reglamento. Qué dupla más icónica.pic.twitter.com/aTV9ntSWE5 — Set Tenis (@settenisok) June 22, 2022

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وقدمت سيرينا المتوجة سبع مرات في ويمبلدون آخرها عام 2016، أداء أفضل من المباراة الأولى خاصة في ردة فعلها أمام الشبكة والإرسال.

كما كان تفاهمها مع شريكتها جابر الثالثة عالميا والتي لم يسبق لها أن لعبت إلى جانبها قبل هذه الدورة، أفضل أيضا، على الرغم من العديد من الأخطاء المباشرة لكل منهما.

وعلقت سيرينا سيرينا، صاحبة 23 غراند سلام في مسيرتها الاحترافية، بعد المباراة: "لقد لعبنا بشكل أفضل معا اليوم، على الرغم من أننا لعبنا جيدا بالفعل أمس (الثلاثاء). لكن أنس دعمتني حقا اليوم. كنت أنظر إليها وأقول (واو، هذا رائع)".

من جهتها، قالت جابر: "لم أكن أعرف حتى أننا وصلنا بالفعل إلى الدور نصف النهائي، تسير الأمور بسرعة فائقة، لكنها رائعة بالنسبة لنا".

وتلتقي سيرينا وجابر في نصف النهائي مع البولندية ماغدا لينيت والصربية ألكسندرا كرونيتش.

وتدخل المشاركة في دورة إيستبورن ضمن استعدادات سيرينا التي تراجعت إلى المركز 1204 في التصنيف العالمي، لبطولة ويمبلدون واستعادة إيقاع اللعب بعدما غابت عن المنافسات منذ إصابتها في الفخذ خلال مباراتها في الدور الأول من ويمبلدون العام الفائت أمام البيلاروسية ألكسندرا سانسوفيتش الـ100 عالميا، وودعت باكية.

وقتها كانت سيرينا مصنفة في المركز الثامن.

وبمجرد إعلان عودتها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، لم يتردد منظمو بطولة ويمبلدون في تقديم بطاقة دعوة لها.

وفضلا عن تتويجها بلقب البطولة الانجليزية سبع مرات، بلغت المباراة النهائية مرتين في عامي 2018 و2019.

ومنذ تتويجها بآخر ألقابها الكبرى في أستراليا 2017، لا تزال الأمريكية تبحث عن لقبها الـ24 لمعادلة الرقم القياسي باسم الأسترالية مارغاريت كورت، علما أنها خسرت أربع مباريات نهائية في الغراند سلام منذ حينها (ويمبلدون 2018 و2019، والولايات المتحدة 2018 و2019).

المصدر: "أ ف ب"