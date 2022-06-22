ديوكوفيتش يتصدر تصنيف ويمبلدون في غياب الروسي مدفيديف

أصدر منظمو بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى للتنس، قائمة المصنفين فيها، والتي خلت من اللاعبين الروس والبيلاروس، بعد استبعادهم من البطولة بسبب الوضع في أوكرانيا.

وتصدر حامل اللقب، الصربي نوفاك دجوكوفيتش، والمصنف الثالث على العالم، تصنيف بطولة ويمبلدون للتنس، التي ستنطلق مبارياتها رسميا يوم الاثنين المقبل، وذلك في غياب الروسي دانييل مدفيديف، المصنف الأول عالميا.

وسيكون الإسباني رافائيل نادال، المصنف الرابع عالميا، هو المصنف الثاني في بطولة ويمبلدون، وذلك لغياب الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف الثاني على العالم، بسبب إصابة في الكاحل.

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ويسعى نوفاك دجوكوفيتش (35 عاما) للتتويج بلقبه السابع في بطولة ويمبلدون والحصول على اللقب رقم 21 في البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام)، لتقليص الفارق إلى لقب واحد بينه وبين حامل الرقم القياسي رافائيل نادال، الفائز ببطولة ويمبلدون مرتين.

بينما سيغيب النجم السويسري روجيه فيدرر، الذي سيبلغ عامه الـ41 في أغسطس المقبل، عن نسخة العام الحالي من بطولة ويمبلدون، كونه في مرحلة التعافي من الجراحة التي خضع لها في الركبة.

المصدر: وكالات