في مشهد نادر.. ممر شرفي مزدوج في الدوري المغربي (فيديو)

أقام لاعبو فريقي الوداد البيضاوي ونهضة بركان، ممرا شرفيا مزدوجا لتهنئة بعضهم بالتتويج القاري والهيمنة المغربية على المسابقات الإفريقية خلال الموسم الجاري.

واستقبل فريق نهضة بركان ضيفه الوداد الرياضي بممر شرفي قبل المباراة التي جمعت بينهما أمس الأربعاء، ضمن مواجهات الجولة الـ27 من الدوري المغربي، على أرضية الملعب البلدي ببركان.

بالمقابل عاد الوداد ليخصص بدوره ممرا شرفيا للفريق المضيف، على اعتبار تتويجهما بلقبي كأس الكونفدرالية ودوري أبطال إفريقيا.

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وتوج الوداد البيضاوي بلقب دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم للموسم الجاري، بعد فوزه على الأهلي المصري، حامل اللقب، 2-0، وهو ثالث لقب في مساره بعد لقبي 1992 و2017، ليتساوى بذلك مع غريمه الرجاء الذي فاز باللقب الإفريقي 3 مرات أيضا.

كما توج فريق نهضة بركان بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية، عقب فوزه على فريق أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي بالضربات الترجيحية، بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي هدف لمثله، وهو لقبه الثاني بعد تتويجه بلقب سنة 2020.

وبالعودة إلى مجريات المباراة، وسع الوداد الفارق مع منافسه المباشر الرجاء إلى ست نقاط قبل ثلاث جولات من نهاية الموسم، جراء انتصاره بهدف نظيف على نهضة بركان عبر مبينزا.

يشار إلى أن الممر الشرفي تقليد عالمي يقوم به لاعبو فريق كرة قدم للاعبي فريق آخر، إقرارا من الأول بإنجاز الثاني، وقد جرت العادة أن يقام المرر للفريق الفائز ببطولة محلية أو قارية مع أول لقاء بعد التتويج الرسمي.

المصدر: "وكالات"