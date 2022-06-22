عقوبات قاسية بحق لاعبي الدوري المغربي

اجتمعت اللجنة المركزية للتأديب، التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وأصدرت عدة قرارات في حق فرق ولاعبي البطولة الاحترافية.

وقررت اللجنة المركزية للتأديب، توقيف محسن متولي، لاعب فريق الرجاء الرياضي لمباراتين نافذتين مع تغريمه مبلغ 10 آلاف درهما (ألف دولار)، بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بالوداد الرياضي.

وتورط متولي في احتفال جدلي بالهدف الثاني الذي سجله من ركلة جزاء في مرمى الوداد، فقررت اللجنة إيقافه لمباراتين نافذتين، على أن يعود لأجواء اللعب بداية من الجولة 28 أمام حسنية أكادير.

وأوقفت اللجنة يوفيل تسومو، لاعب فريق الوداد الرياضي لمباراتين نافذتين مع تغريمه مبلغ 5 آلاف درهما، بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بالرجاء الرياضي.

وتواصلت العقوبات، بتوقيف كريم الولادي، لاعب فريق مولودية وجدة لمباراتين واحدة منهما موقوفة التنفيذ، بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بيوسفية برشيد، والتي استنفذها في مواجهة الدفاع الحسني الجديدي.

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وتم توقيف سفيان سعدان، لاعب فريق يوسفية برشيد لمباراة واحدة بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بمولودية وجدة، والتي استنفذها في مواجهة أولمبيك خريبكة.

إلى جانب توقيف طارق مصطفى محمد لبيب، مدرب فريق أولمبيك أسفي لمباراة واحدة بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بالمغرب الفاسي، ، والتي استنفذها في مبارة الفريق ضد الجيش الملكي.

كما غرمت اللجنة أندية المغرب الفاسي (50 ألف درهم)، وأولمبيك آسفي (30 ألفا)، ومثلها لمولودية وجدة، بسبب استعمال جماهيرهم الشهب الاصطناعية والألعاب النارية، وفقا لبيان اللجنة.

كما طالت الغرامات المالية نفسها فريقي شباب المحمدية والوداد، بسبب تجاوزات الجماهير أيضا.

المصدر: "وكالات"