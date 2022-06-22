الأهلي المصري في الصدارة وسط منافسة سعودية.. أكثر 10 أندية عربية متابعة على "السوشال ميديا"

انتقل التنافس بين الأندية العربية من المستطيل الأخضر إلى عالم مواقع التواصل الاجتماعي، ويفخر جمهور كل ناد بأعداد متابعيه الذين يريدون انفراد فرقهم بالصدارة حتى في العالم الافتراضي.

وبرصد الحسابات الرسمية للأندية دون النظر إلى باقي الحسابات الفرعية الصادرة بلغات أخرى، جاءت الصدارة من نصيب فريق الأهلي المصري:

1- الأهلي المصري (35.8 مليون متابع):

يحظى زعيم مصر وإفريقيا في عدد مرات الفوز بمسابقة دوري الأبطال، التي رفعها 10 مرات، إضافة إلى لقب وحيد في الكونفدرالية، و8 في السوبر الإفريقي (رقم قياسي)، فضلا عن حصوله على لقب نادي "القرن" في إفريقيا عام 2002، بشعبية كبيرة وله 15 مليون مستخدم على "فيسبوك"، وعلى "إنستغرام" 8.6 مليون، وعلى "تويتر" 9 ملايين، وعلى "تيك توك" 2.3 مليون، وعلى "يوتيوب" 1.7 مليون متابع.

2- الهلال السعودي (15.6 مليون متابع):

في مركز الوصافة حل الهلال الملقب بـ"الزعيم" والذي يعد أكثر الأندية السعودية تتويجا بالبطولات، ويحظى الهلال بمتابعة 900 ألف متابع على "فيسبوك"، و3.5 مليون على "إنستغرام"، و10.3 مليون على "تويتر" (رقم قياسي عربي)، و915 ألف متابع على "تيك توك"، و1.6 مليون على "يوتيوب".

3- الزمالك المصري (14.6 مليون متابع):

ثالثا حل الزمالك بطل الدوري المصري 13 مرة والغريم التقليدي للأهلي المصري، في قائمة أكثر الأندية العربية التي تملك متابعين عبر "السوشال ميديا"، بواقع 7 ملايين على "فيسبوك"، و1.8 مليون على "إنستغرام"، و5.1 مليون على "تويتر"، و129 ألف متابع على "تيك توك"، و597 ألفا على "يوتيوب".

4- الرجاء البيضاوي المغربي (9.2 مليون متابع):

يعتبر الرجاء أحد أقوى الأندية المغربية، فاز بدوري أبطال إفريقيا 3 مرات وحمل لقب الدوري المحلي 12 مرة، ويتابعه على "فيسبوك" 5.6 مليون متابع، وعلى "إنستغرام" 2.2 مليون، وعلى "تويتر" 615 ألف متابع، وعلى "تيك توك" 218 ألفا، وعلى يوتيوب 479 ألف متابع.

5- اتحاد جدة السعودي (6.2 مليون متابع):

حصد الاتحاد لقب الدوري السعودي 8 مرات، ونال لقب دوري أبطال آسيا مرتين.

ويتابع اتحاد جدة على "فيسبوك" 168 ألفا، وهي صفحة غير موثقة، وعلى "إنستغرام" 1.3 مليون، وعلى تويتر "4.3 مليون"، وعلى "يوتيوب" 394 ألف مشترك، بينما لا يملك حسابا على "تيك توك".

6- النصر السعودي (4.47 مليون متابع):

هو أحد أقطاب الأندية السعودية، إذ أحرز النصر 9 ألقاب في بطولة الدوري السعودي.

ويحظى النصر بمتابعة 85 ألف مستخدم على "فيسبوك"، وعلى "إنستغرام" 725 ألفا، وعلى "تويتر" 3.3 مليون، وعلى "يوتيوب" بـ365 ألف مشترك، فيما لا يملك حسابا على "تيك توك".

7- الوداد البيضاوي المغربي (3.6 مليون متابع):

حصد الوداد لقب الدوري المغربي 21 مرة، وحمل كأس دوري أبطال إفريقيا 3 مرات.

ويتابع وداد الأمة على موقع "فيسبوك" 2.1 مليون، وعلى "إنستغرام" 1.1 مليون، ثم "تويتر" 324 ألف متابع، و154 ألف مشترك على "يوتيوب"، ولا يوجد له حساب على "تيك توك".

8- أهلي جدة السعودي (3.18 مليون متابع):

ويحتل الأهلي المركز الحادي عشر برصيد 31 نقطة، ويبتعد عن منطقة الهبوط بفارق نقطة واحدة.

ولم يسبق للأهلي التتويج بأي لقب قاري، ورغم ذلك يملك 110 آلاف متابع على "فيسبوك"، وعلى "إنستغرام" 754 ألفا، وعلى "تويتر" 2.1 مليون، وعلى "يوتيوب" 216 ألف مشترك، ولا يوجد له حساب على "تيك توك".

9- الترجي التونسي (1.53 مليون متابع):

يسيطر "شيخ الأندية" التونسية على بطولة الدوري في بلاده بالمواسم الخمسة الأخيرة، ليعزز رقمه القياسي بالفوز بـ31 لقبا، كما توج بدوري أبطال إفريقيا في 4 مناسبات.

ويتابعه على "فيسبوك" 1.3 مليون مستخدم، وعلى "تويتر" 28 ألفا و100 متابع، وعلى "يوتيوب" 206 آلاف مشترك، بينما لم يؤسس حسابا على "تيك توك" أو "إنستغرام".

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10- العين الإماراتي (1.02 مليون متابع):

ويعد العين "الزعيم" أكثر الأندية تتويجا بالدوري الإماراتي برصيد 14 لقبا، وله لقب آسيوي وحيد في دوري الأبطال عام 2001.

ويملك العين على "فيسبوك" 197 ألف متابع، وعلى "إنستغرام" 325 ألف متابع، وعلى "تويتر" 501 ألف متابع، وعلى "تيك توك" 31 ألفا و500 متابع، ولم يفتح قناة على "يوتيوب".

المصدر: arabicpost.net