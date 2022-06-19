لا غالب ولا مغلوب في قمة الأهلي والزمالك (فيديو)

تعادل نادي الأهلي مع غريمه الزمالك بنتيجة 2-2 الأحد في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ20 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وأحرز محمد شريف، هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 12، ليرد الزمالك بهدفين من توقيع المغربي أشرف بنشرقي، ومحمود عبد الرزاق شيكابالا في الدقيقتين 68 و76 على الترتيب.

وقبل 10 دقائق من نهاية المباراة، أحرز صلاح محسن هدف التعادل للأهلي من ضربة رأسية رائعة.

شريييف 🔥🔥



⚽️ هدف الأهلي الأول في مرمى الزمالك 🦅☄️ pic.twitter.com/BZfEUOaQ7b — Ahly Insider (@AhlyInsider) June 19, 2022

"من مكان شيكابالا" 🗣️



أشرف بن شرقي يسجل هدف التعادل للزمالك في شباك الأهلي بعد عرضية من شيكابالا ⚽️



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برعاية Shell pic.twitter.com/MosT1kZSCs — Kora Plus (@KoraPlusEG) June 19, 2022

هدف صلاح محسن .. ورقة رابحة كالعادة 👏🏼pic.twitter.com/V0KoY3FOzW — مُصطَفىٰ (@mostavic) June 19, 2022

وبهذه النتيجة، حافظ الزمالك على صدارة الدوري المصري الممتاز برصيد 45 نقطة من 21 مباراة، متقدما بفارق 4 نقاط على الأهلي صاحب المركز الثالث، لكن الأخير لعب 18 مباراة فقط.

المصدر: RT