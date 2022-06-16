دورة هاله.. الروسي مدفيديف إلى ربع النهائي على حساب إيفاشكا

بلغ الروسي دانييل مدفيديف المصنف أولا عالميا الدور ربع النهائي لدورة هاله الألمانية للتنس التي تقام على الملاعب العشبية، بفوزه على البيلاروسي إيليا إيفاشكا اليوم الخميس.

وجاء فوز مدفيديف على منافسه البيلاروسي بمجموعتين دون رد، بنتيجة 7-6 و6-3.

وسبق لمدفيديف الذي استعاد في بداية الأسبوع الحالي صدارة التصنيف العالمي من الصربي نوفاك دجوكوفيتش، أن تغلب الأسبوع الماضي على إيفاشكا، المحروم مثله من خوض بطولة "ويمبلدون" بسبب حظر مشاركة الروس والبيلاروس على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، في الدور ربع النهائي لدورة سهرتوخنبوس، في طريقه إلى النهائي قبل الخسارة أمام الهولندي المغمور تيم فان ريتهوفن.

ويلتقي مدفيديف في الدور ربع النهائي لدورة هاله، الإسباني روبرتو باوتيستا آغوت، الفائز على الهولندي تالون غيركسبور بصعوبة 6-7، و6-4، و6-2.

ويأمل مدفيديف في أن يحرز لقبه الثاني فقط على الملاعب العشبية، بعد الذي توج به العام الماضي في دورة مايوركا الإسبانية، والرابع عشر بالمجمل في مسيرته الاحترافية التي أحرز خلالها لقبا واحدا كبيرا حتى الآن وكان في بطولة أمريكا المفتوحة الصيف الماضي على حساب دجوكوفيتش.

المصدر: وكالات