رسميا.. الاتحاد المصري يقيل إيهاب جلال من تدريب منتخب "الفراعنة"

أقال مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام المدير الفني لمنتخب "الفراعنة" إيهاب جلال، بعد اجتماع مطول اليوم الخميس.

وأعلن حازم إمام، عضو مجلس إدارة الاتحاد في مؤتمر صحفي، عقب الاجتماع أن إيهاب جلال لم يعد مدربا لمنتخب مصر بعد ولاية قصيرة دامت شهرين فقط قاد خلالها إيهاب جلال "الفراعنة" في ثلاث مباريات.

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وتلقى منتخب مصر مع إيهاب جلال الخسارة على يد إثيوبيا بنتيجة 0-2 خارج ملعبه في الجولة الثانية لمرحلة المجموعات بالتصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2023، وبعدها تلقى هزيمة مريرة أمام كوريا الجنوبية (1-4)، في تجربة ودية الثلاثاء الماضي.

ولم يفز منتخب مصر في عهد إيهاب جلال سوى على ضيفه غينيا بنتيجة (1-0)، في الجولة الأولى من التصفيات الإفريقية.

ووجه مجلس الاتحاد المصري الشكر للجهاز الفني لمنتخب مصر بالكامل بقيادة إيهاب جلال.

وكان جمال علام، رئيس الاتحاد المصري قد ألمح إلى رحيل جلال قبل ساعات من ودية كوريا بتأكيده أنه كلف الثنائي حازم إمام ومحمد بركات عضوي مجلس إدارة اتحاد الكرة بدراسة سير ذاتية لمدربين أجانب.

ويعد الفرنسي باتريس بوميل، من بين أبرز الأسماء المرشحة لقيادة منتخب مصر خلال الفترة المقبلة.

المصدر: وكالات