من هو بوميل المرشح الأبرز لتدريب منتخب مصر خلفا لإيهاب جلال

أصبحت أيام المدرب إيهاب جلال معدودة على رأس الإدارة الفنية لمنتخب مصر، بعد إعلان مسؤولي اتحاد الكرة في مصر توجهم لتعيين مدرب أجنبي للإشراف على "الفراعنة".

ويظهر اسم المدرب الفرنسي باتريس بوميل، من بين أبرز الأسماء المرشحة لقيادة منتخب مصر خلال الفترة المقبلة، بعد أن استقر مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام، توجيه الشكر لإيهاب جلال عقب الفترة القصيرة التي قضاها مع المنتخب الوطني.

ويبلغ بوميل من العمر 44 عاما، وكان يلعب في مركز الدفاع خلال مسيرته كلاعب قبل أن يتحول إلى مجال التدريب.

وبدأ بوميل رحلته في عالم التدريب كمعد بدني ومساعد مدرب في عدد من الأندية الفرنسية والمنتخبات الإفريقية، قبل بداية مسيرته كمدرب.

وعمل بوميل كمدرب مساعد للمدير الفني السابق للنادي الأهلي المصري، البرتغالي مانويل جوزيه، حين كان الأخير مديرا فنيا لمنتخب أنغولا في كأس الأمم الإفريقية عام 2010.

وفي 2011، عمل بوميل مع مواطنه هيرفي رينارد في تدريب فريق اتحاد العاصمة الجزائري ثم انتقل بعد ذلك مع رينارد للعمل معه كمساعد مدرب في منتخبي زامبيا وكوت ديفوار، وتوج مع المنتخبين بكأس الأمم الإفريقية، وواصل مسيرته مع رينارد أيضا في منتخب المغرب.

وانفصل بوميل عن مواطنه رينارد، ليتولى بمفرده تدريب منتخب كوت ديفوار في 2020.

وتأهل بوميل مع منتخب كوت ديفوار إلى بطولة كأس أمم إفريقيا بالكاميرون 2021، بعد أن تصدر مجموعته في التصفيات برصيد 13 نقطة.

وبلغ منتخب كوت ديفوار تحت قيادة بوميل دور الـ16 في كأس الأمم الإفريقية 2021، قبل أن يخرج "الفيلة" من البطولة بعد خسارتهم أمام مصر بركلات الترجيح.

ولا يرتبط بوميل حاليا مع أي منتخب أو فريق، ما يجعل فرص توليه قيادة المنتخب المصري كبيرة جدا.

المصدر: وكالات