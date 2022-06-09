ميشيل بلاتيني يشن هجوما لاذعا على الـ"فيفا"

شن الفرنسي ميشيل بلاتيني، الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" هجوما عنيفا على الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" خلال مثوله أمام محكمة في سويسرا لاتهامات تتعلق بالاحتيال.

ومثل بلاتيني (66 عاما) اليوم الخميس، أمام المحكمة عقب انتهاء السويسري جوزيف بلاتر، الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من الإدلاء بأقواله أمام المحكمة.

وقال ميشيل بلاتيني غاضبا: "ما فعله فيفا لرئيسه ولي فضيحة، لقد تم وصفي بأنني مزور حسابات وغاسل أموال".

وأضاف أسطورة الكرة الفرنسية: "الهدف للجميع كان معرفة أنني لا ينبغي أن أصبح رئيسا للفيفا، هناك عدالة في الحياة، وأتمنى أن تخرج إلى النور".

واشتكى بلاتر وبلاتيني من قيام وسائل الإعلام بالحكم عليهما بشكل مسبق، وذلك على هامش اليوم الثاني من جلسات المحاكمة.

وقال بلاتر إنه لن يجيب على أسئلة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، حيث أن رئيس فيفا "أيضا لم يرد علي أبدا منذ مارس 2016" في إشارة إلى جياني إنفانتينو، وجهها لممثل الفيفا الذي كان حاضرا كمدعي خاص في الإجراءات.

وقال بلاتر خلال مثوله أمام المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية في بيلينزونا إنه: "شيء غامض تماما بالنسبة له" تواجدهما أمام المحكمة الجنائية.

وأشار بلاتر إلى أن مبلغ مليوني فرنك سويسري (مليونين و70 آلف دولار) التي تم دفعها إلى بلاتيني، مر بجميع الإجراءات القانونية في الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأضاف "إنه دين، دفع متأخر للرواتب"، إنها مسألة إدارية في الاتحاد وسيتم التعامل معها وفقا للقانون المدني".

وأعرب بلاتر عن اندهاشه من الاستجواب الذي خضع له من قبل الإدعاء العام في 2015 لإدعاءات تتعلق بالاحتيال، "هذه الصدمة استمرت سبعة أعوام حتى الآن، الصدمة لازالت قائمة".

ويتهم الادعاء بلاتر (86 عاما) بأنه صادق في أوائل عام 2011 على فاتورة بقيمة 2 مليوني فرنك سويسري (1.8 مليون يورو) قدمها بلاتيني الذي كان حينها رئيسا للاتحاد الأوروبي للعبة "يويفا" إلى الاتحاد الدولي، وذلك بعد ما يقرب من تسع سنوات من انتهاء عمله كمستشار لبلاتر بين عامي 1998 و2002.

وإضافة إلى عدم توقيع بلاتر وبلاتيني على أي اتفاق ينص على مثل هذا الراتب، فإن عقدهما المكتوب الوحيد في 1999 حدد أجرا سنويا بقيمة 300 ألف فرنك سويسري، دفعه "فيفا" بالكامل في ذلك الوقت.

وأكد بلاتر مرة جديدة أنه قد اتفق مع بلاتيني على "رصيد" يتم تسويته "لاحقا"، عندما تسمح مالية "فيفا" بذلك، ضمن إطار "اتفاق جنتلمان" المبرم شفهيا وبدون شهود.

المصدر: وكالات