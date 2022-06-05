وفاة أحد أبطال كأس آسيا 2007 متأثرا بجراحه بعد تعرضه لاعتداء في بغداد

أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الأحد، بوفاة لاعب المنتخب العراقي السابق حيدر عبد الرزاق متأثرا بجراحه بعد اعتداء تعرض له قبل أيام.

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وذكر مراسلنا، أن عبد الرزاق وهو المدافع السابق للمنتخب العراقي تعرض قبل أيام لاعتداء بالضرب المبرح على يد مجهولين في بغداد، وعلى إثر ذلك فارق الحياة الليلة الماضية.

ويعد عبد الرزاق أحد نجوم الكرة العراقية الذين برزوا في عام 2000 عندما حصل منتخب شباب العراق على بطولة آسيا في إيران، ثم المركز الرابع في أولمبياد أثينا.

وكان عبد الرزاق أيضا أحد نجوم العراق المتوجين ببطولة آسيا عام 2007 التي أقيمت في أربع دول آسيوية بعد تغلبه في المباراة النهائية على المنتخب السعودي بهدف للاشيء.

المصدر: RT