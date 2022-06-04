دوري الأمم الأوروبية.. إيطاليا وألمانيا تفترقان على التعادل

انتهت مواجهة منتخب إيطاليا ونظيره الألماني اليوم السبت بالتعادل الإيجابي 1-1، وذلك في مستهل مشوارهما في المجموعة "A3" ضمن منافسات النسخة الثالثة من مسابقة دوري الأمم الأوروبية.

وتقدم لورينزو بيليغريني لمنتخب إيطاليا بهدف أحرزه في الدقيقة 70، وبعد ثلاث دقائق فقط، أدركت ألمانيا التعادل بهدف حمل توقيع جوشوا كيميتش.

وبهذه النتيجة، تحصلا المنتخبان على أول نقطة لهما في النسخة الحالية لدوري الأمم الأوروبية، ليتقاسما المركز الثاني في المجموعة "A3" التي يتزعمها المنتخب المجري الذي حقق فوزا مفاجئا على نظيره الإنجليزي بهدف دون رد.

وتلعب إيطاليا مع المجر وألمانيا ضد إنجلترا في الجولة الثانية الثلاثاء المقبل.

المصدر:RT