أبراموفيتش يقدم طعنا ضد العقوبات المفروضة عليه

رفع مالك نادي تشيلسي السابق، رجل الأعمال الروسي، رومان أبراموفيتش، دعوى قضائية أمام المحكمة الأوروبية للقضاء العام في لوكسمبورغ، على خلفية العقوبات التي فرضت عليه مؤخرا.

وتقدم الملياردير الروسي بهذه الدعوى القضائية ضد مجلس الاتحاد الأوروبي الذي فرض عليه عقوبات على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بزعم "صلاته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وتم تسجيل دعوى أبراموفيتش في ملف المحكمة في 25 مايو، ولم تعرف أي تفاصيل أخرى عن الدعوى حتى الآن.

وكان الاتحاد الأوروبي ودول أوروبية أخرى، فرضت عقوبات على مجموعة من رجال الأعمال الروس على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وعلى إثر تلك العقوبات، أجبر أبراموفيتش على بيع نادي تشيلسي المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأعلن تشيلسي، أمس الاثنين، اكتمال نقل ملكية النادي من أبراموفيتش إلى مجموعة "الكونسورتيوم" التي يقودها الملياردير الأمريكي تود بويلي، في صفقة قدرت قيمتها بنحو 4.25 مليار جنيه إسترليني.

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ويقود بويلي مجموعة "الكونسورتيوم"، لكن شركة الأسهم الخاصة "كليرلايك كابيتال"، التي تتخذ من كاليفورنيا مقرا لها، ستملك غالبية أسهم النادي الإنجليزي.

ويسدل بيع بطل دوري أبطال أوروبا للموسم الماضي، الستار على 19 عاما من نجاح غير مسبوق لتشيلسي خلال حقبة أبراموفيتش، التي شهدت تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي خمس مرات ودوري أبطال أوروبا مرتين (2012 و2021).

المصدر: وكالات