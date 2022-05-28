تشيلسي يعلن التوصل لاتفاق نهائي لبيع النادي

من المتوقع أن يتم الانتهاء من بيع نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، بعد غد الاثنين، بعد التوصل إلى اتفاق نهائي مع مجموعة "كونسورتيوم" التي يقودها الأمريكي تود بويلي.

وأصدر نادي تشيلسي بيانا رسميا، اليوم السبت، قال فيه إن "النادي يعلن التوصل لاتفاق نهائي بشأن نقل ملكية النادي لكونسورتيوم تود بويلي، ومن المتوقع أن تكتمل الصفقة يوم الاثنين، سيقوم النادي بإدلاء بتحديث أكثر في ذلك الوقت".

Club statement. — Chelsea FC (@ChelseaFC) May 28, 2022

وجاء هذا الإعلان بعد سلسلة من الموافقات التي سمحت لمالك تشيلسي، الملياردير الروسي، رومان أبراموفيتش ببيع النادي بعد معاقبته على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بسبب "صلاته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

ويعمل تشيلسي بموجب ترخيص حكومي منذ تجميد أصول أبراموفيتش في مارس الماضي وينتهي الترخيص يوم الثلاثاء المقبل.

وكانت الحكومة البريطانية، التي فرضت عقوبة على أبراموفيتش، وافقت على عملية البيع هذا الأسبوع بعد التأكد من أن الثري الروسي لن يستفيد منها.

ووافقت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الثلاثاء الماضي بدورها على عملية بيع تشيلسي، الذي تبلغ قيمته نحو 4.250 مليارات جنيه إسترليني، لتنتهي بذلك حقبة رجل الأعمال الروسي مع النادي الإنجليزي التي ستمرت لـ19 عاما.

المصدر: وكالات