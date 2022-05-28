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رسميا.. ليفربول يطالب بفتح تحقيق بشأن نهائي دوري الأبطال

الرياضة

رسميا.. ليفربول يطالب بفتح تحقيق بشأن نهائي دوري الأبطال
AP Manu Fernandez
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أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، في بيان رسمي، مطالبته بفتح تحقيق بسب المشاكل التي واجهتها الجماهير أثناء الدخول إلى مدرجات ملعب "فرنسا"، لحضور نهائي دوري أبطال أوروبا، ضد ريال مدريد.

ونشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول على موقع "تويتر" بيانا جاء فيه: "نعرب عن انزعاجنا الشديد من المشاكل التي واجهتها الجماهير أثناء الدخول إلى مدرجات ملعب فرنسا، عندما يتعلق الأمر بأهم مباراة في الكرة الأوروبية، فلا يجب أن يتعرض المشجعون للمشاكل التي حدثت اليوم، لذلك طالبنا بفتح تحقيق رسمي للوقوف على الأسباب التي أدت إلى هذه المشاكل".

رسميا.. ليفربول يطالب بفتح تحقيق بشأن نهائي دوري الأبطال
twitter/LFC_Arabic

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وتم تأجيل بداية انطلاق المباراة لمدة 36 دقيقة، وأشار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أنه تأجل انطلاق النهائي لمدة 15 دقيقة، عن موعده المحدد لأسباب أمنية ومشاكل تتعلق بدخول المشجعين إلى ملعب "فرنسا".

المصدر: وكالات 

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