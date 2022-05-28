محمد صلاح يهدر الفرص بالجملة.. فيديو

أضاع النجم المصري، محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول، عدة فرص للتسجيل خلال مباراة فريقه ضد ريال مدريد، مساء يوم السبت، في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وحاول صلاح نحو 6 مرات هز شباك ريال مدريد، ولكن حارس المرمى البلجيكي العملاق، تيبو كورتوا، وقف سدا منيعا في وجه "لفرعون" المصري.

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

وأخفق محمد صلاح في هز شباك ريال مدريد في النهائي الثاني له مع ليفربول، بعد نهائي 2018، عندما خرج في الشوط الأول من الملعب الأولمبي بالعاصمة الأوكرانية كييف، بعد تعرضه لإصابة في الكتف، إثر احتكاك مع قائد الفريق الملكي، سيرخيو راموس، مدافع فريق باريس سان جيرمان الحالي.

المصدر: وكالات