رسميا.. الكشف عن أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي 2022

حصل الألماني، يورغن كلوب، على جائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للموسم المنصرم (2021-2022).

وجاء فوز كلوب، البالغ من العمر 54 عاما، بجائزة أفضل مدرب، بعد دمج أصوات الجمهور مع أصوات لجنة من خبراء كرة القدم لتحديد هوية الفائز.

حصل كلوب على جائزة أفضل مدرب للمرة الثانية، بعد الأولى في عام 2020 بعد حصول فريقه على لقب الدوري المحلي، وأصبح خامس مدرب يحقق هذه الجائزة من دون أن يحصل على لقب بطل الدوري الإنجليزي.

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

وقاد المدرب الألماني فريقه ليفربول إلى التتويج بلقب بطل كأسي الاتحاد الإنجليزي والرابطة المحترفة حتى الآن، واحتل "الريدز" تحت قيادته مركز الوصافة في جدول ترتيب الدوري برصيد 92 نقطة، متأخرا بفارق نقطة واحدة فقط عن البطل مانشستر سيتي، بقيادة المدرب "الفيسلوف الكروي" الإسباني بيب غوارديولا.

ويبحث يورغن كلوب عن تحقيق الثلاثية هذا الموسم، لإنهاء الموسم بأفضل طريقة، عندما يواجه ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت المقبل، على ملعب "فرنسا" بالعاصمة باريس.

المصدر: وكالات