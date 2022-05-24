"بي بي سي" تعتذر بعد ظهور عبارة "مشينة" عن مانشستر يونايتد على الشاشة

قدمت "بي بي سي" اعتذارا بعد ظهور رسالة على القناة الإخبارية التي تبث باللغة الإنجليزية في بريطانيا، بعد الساعة (09:30) مباشرة من صباح اليوم الثلاثاء، تقول "مانشستر يونايتد حثالة".

وقال بيان رسمي لقناة "بي بي سي": "كان هناك خلل فني أثناء التدريب على استخدام شريط الاخبار التجريبي الخاص بنا، والذي انتقل إلى البث الحي لبضع ثوان".

وأضاف "نعتذر عن أي إساءة على الهواء".

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وفي وقت لاحق من صباح اليوم اعتذرت مقدمة البرامج، أنيتا ماكفي، لكل مشجعي مانشستر يونايتد الذين ربما تعرضوا للإهانة.

وقالت إن الخطأ حدث عندما كان شخص ما يتعلم كيفية تشغيل شريط الأخبار، وكان "يكتب أشياء عشوائية".

وظهرت رسالة أخرى على الشريط تقول: "طقس ممطر في كل مكان".

وقالت ماكفي للمشاهدين: "قبل قليل، ربما لاحظ بعضكم شيئا غير عادي بالمرة على شريط الأخبار الذي يمتد على طول الجزء السفلي من الشاشة، إذ ظهر تعليق حول مانشستر يونايتد، وآمل ألا يشعر مشجعو مانشستر يونايتد بالإهانة منه".

وأضافت: "اسمحوا لي فقط أن أشرح ما كان يحدث: خلف الكواليس، كان هناك شخص ما يتدرب على تعلم كيفية استخدام الشريط ووضع نص على الشريط، لذلك كان يكتب أشياء عشوائية غير جادة وظهر هذا التعليق".

وقالت: "لذا أعتذر إذا كنتم قد رأيتم ذلك وتعرضتم للإهانة وأنتم من محبي مانشستر يونايتد".

مشيرة إلى أنه: "لكن من المؤكد أن هذا كان خطأ ولم يكن من المقصود أن يظهر على الشاشة. إذن كان هذا ما حدث. اعتقدنا أنه من الأفضل شرح ذلك لكم".

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وغرد مذيع بي بي سي ومشجع مانشستر سيتي، كلايف ميري، أنه "لا علاقة له بهذا الأمر !!" مع "هاشتاغ" يحمل اسم فريقه، وذلك بعد فوز السيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد الماضي.

وتراجع مانشستر يونايتد عن مستواه في المواسم الأخيرة وسيغيب عن دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعد أن احتل المركز السادس في الدوري الإنجليزي.

ويعد المدرب الجديد للفريق ومدرب نادي أياكس الهولندي السابق، إريك تين هاغ، هو خامس مدرب دائم لمانشستر يونايتد منذ تقاعد السير أليكس فيرغسون في 2013.

المصدر: "bbc"